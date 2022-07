Aida Victoria Merlano defendió a bloguera que no le gusta dividir la cuenta

El tema de dividir la cuenta con la pareja tiene diferentes opiniones y la influenciadora Aida Victoria Merlano comentó sobre la respuesta de una bloguera paraguaya que dio su concepto sobre este tema.

“Pido a Dios que nunca me pase, ‘sorry’, pero cuesta ser mujer. El pelo, las uñas, el ‘gym’, cejas, pestañas, ropa, zapatos, depilación, maquillaje, perfume, cremas, etc. Si no tiene al menos para llevarme a comer, prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo miedo de tener estándares altos porque sé que me lo merezco”, respondió la creadora de contenido digital paraguaya.

Acerca de esta opinión, Aida Victoria Merlano publicó un video dando su concepto. “Le dieron hasta con el balde del trapero por decir que no quería pagar mitad y mitad… Mi opinión es esta”, dijo.

“La cosa es clara, a ella le están preguntando qué piensa y ella está hablando de una decisión que tomó para su vida, no está adoctrinando a nadie, no está hablando de cómo debe funcionar el mundo. Por qué tendría que pensar como tú, por qué al día de hoy todos queremos cuadrar en lo políticamente correcto. Yo soy de las personas que admira a quienes tienen la osadía de opinar, así sea impopular”, afirmó Merlano en una publicación en su cuenta de Instagram en la cual tiene un poco más de 3,3 millones de seguidores.

Así mismo, defendió el derecho a opinar de la bloguera paraguaya, pero dio un concepto diferente sobre el tema de pagar las cuentas con la pareja.

“Yo soy del tipo de mujer que si termino la relación se queda con el carro y la casa, porque pagó el carro y la casa”, comentó Merlano. Además, la influenciadora también destacó que ella es “el tipo de mujer en una relación con un hombre con el que puede disfrutar de su compañía sin estar buscando de dónde sacarle del bolsillo. Pero esa soy yo”.

Merlano también reiteró que cada persona decide sobre su vida, pero advirtió a las mujeres que no deben depender de un hombre. “Yo veo muchas mujeres que idealizan que viene un hombre a darles todo, pero no te sorprendas cuando el día de mañana te toque quedarte en un lugar en el que te humillan y te maltratan frente a la incapacidad de sostenerte económicamente por tus propios medios”.

Consejos de Aida Victoria para terminar una relación

La influenciadora abrió un espacio de preguntas y respuestas para conversar con sus fans. Uno de los apuntes decía: “Aida, yo no quiero seguir con mi novio, pero siento que me va a hacer mucha falta”.

A partir de este tema, Aida Victoria Merlano compartió un consejo dirigido a aquellas personas que no se sienten a gusto en sus relaciones de pareja, pero no saben cómo finalizarlas. “A veces, uno no deja una relación en la que ya no es feliz porque tiene pánico de estar solo”, comentó la influenciadora.

Adicionalmente, señaló que dichas inseguridades, en ocasiones, aparecen cuando la persona siente que ya tiene la fuerza para terminar su relación, pero retoma el sentimiento de extrañar a su pareja o echar de menos la rutina que tenía con ella. Esa dinámica, dice Aida Victoria, “hace que uno vuelva a círculos viciosos”.

La joven creadora de contenido compartió un consejo que, a su juicio, puede orientar a quienes sienten dudas sobre el futuro de sus relaciones amorosas. “Entonces, yo creo que el mejor consejo no es: ‘ya no eres feliz, deja esa persona’. No. Prográmate para dejarlo sin terminar, deja de hacer cosas con él, empieza a disfrutar de tu soledad, vuelve a recuperar tu círculo de amigos y, cuando te sientas preparado, lo dejas”, expresó Merlano ante el caso que expuso su seguidor.