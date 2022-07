Aida Victoria Merlano sorprendió a su padre con un regalo

Aida Victoria Merlano, conocida por ser una creadora de contenido, le compartió a sus seguidores de Instagram un video en el que muestra el regalo de cumpleaños que le dio a su padre. Días anteriores la influencer había presentado a su progenitor en las redes sociales.

En el video se puede observar a la Merlano y a su padre viendo una camioneta Mercedes Benz. El padre se sube al carro y luego, la creadora de contenido se acerca para preguntarle: “Te gusta? Es tuya. La compré para ti.

Inicialmente, el padre no cree lo que Merlano le dice. Luego de que la influencer le repite que la compró para él, llora. En el video se observa cómo se dan un abrazo por varios segundos. “Nunca había visto llorar a mi papá. Decía que pensaba que le iba a dar un infarto de la emoción”.

Los seguidores de Aida Victoria reaccionaron con diferentes comentarios respecto al gesto. “Eres una mujer increíble, das un ejemplo de amor y respeto a los padres. Preferiste montar a tu papá en una Mercedes antes que comprarte una para ti. Qué orgullo ser tu novio. Todos los días me enseñas algo”, escribió el músico Naldy, quienes es el novio de Merlano.

Otros usuarios comentaron: “Que belleza. Este sentimiento es único! Ojalá algún día logre devolverle a mis papás todo lo que me dieron”, “Tu papá está muy joven. Y que hermoso detalle, aquí sacándome las lágrimas” y “Ojalá a todos se nos puedan cumplir los sueños, los anhelos. Felicitaciones por cada logro, mujer”.

La publicación ya tiene 141,538 likes y más de mil comentarios, el video está acompañado con un mensaje que le envió Aida Victoria Merlano a sus seguidores: “Sueñen mucho y trabajen el doble. Feliz cumpleaños papi, te amo”.

Presentación de su padre a los seguidores

A través de historias de Instagram, la creadora de contenidos aprovechó el Día del Padre para dedicarle unas emotivas palabras a su progenitor. Además, le agradeció por todo lo que ha hecho para cuidarla y protegerla.

La barranquillera, de igual manera, no pudo ocultar su emoción y recordó una de las mejores frases que le ha dicho su papá durante los últimos años, la cual la marcó bastante.

“¡Happy Father’s Day! Feliz día papá, te amo infinitamente. Gracias por tu sabiduría, por tu paciencia, por enseñarme el amor sin juicios y por cubrirme la espalda”, indicó Merlano inicialmente.

Luego, la creadora de contenido añadió: “Siempre recuerdo el día que me dijiste: ‘Tal vez no entienda mucho tu mundo, pero sé que eres una mujer inteligente y capaz. Siempre te voy a apoyar si sientes que ese es tu camino’. Ese día me enseñaste que el amor protege y cuida”.

La influenciadora también reiteró que la mayor lección que le ha dejado su padre hasta el momento es que el amor no sirve para juzgar, sino para apoyar y respaldar. Asimismo, le contó a sus seguidores que todos los días intenta ser la mejor hija del mundo.

“El amor no juzga. Me hiciste sentir digna de cada sueño que he anhelado. La vida no me va a alcanzar nunca para compensarte, pero haré mi mejor intento”, concluyó la creadora de contenidos.

En la publicación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede observar al progenitor de la barranquillera charlar con algunas personas, mientras mira televisión.

Pese a que casi nunca habla de él y pocas personas lo conocen públicamente, la barranquillera finalmente destacó una vez más el apoyo que su papá le ha brindado, sobre todo en los momentos más difíciles.