Aida Victoria Merlano aclaró que no se puso biopolímeros; ¿qué procedimiento se hizo?

El tema de los biopolímeros ha generado polémica por algunos efectos que ha causado en algunas de las pacientes que se han sometido a estos procedimientos. Por esta razón, son populares y a algunas famosas sus seguidores les preguntan si los tienen para verse mejor.

Aida Victoria Merlano decidió contar cuál fue el procedimiento estético que se realizó, luego de la pregunta de un seguidor sobre los biopolímeros.

“Desde el amor les comparto los resultados de mis exámenes en los glúteos. Normalmente nunca le doy importancia a lo que la gente piense o a si me atacan o no, pero hace una semana leí un mensaje de alguien que me preguntaba cuáles eran mis biopolímeros y que quién me los había puesto”, escribió la influenciadora en una de sus publicaciones de su cuenta de Instagram, en la que tiene un poco más de 3,3 millones de seguidores.

Merlano también añadió que le preocupa que le hagan ese tipo de acusaciones por todas las implicaciones que esto puede tener. “Que alguien me acuse de “tener y promocionar” biopolímeros no solo puede desencadenar en ataques, sino en que algunas mujeres caigan en ese infierno creyendo que yo los tengo y no he tenido consecuencias negativas. No hay biopolímeros buenos, ni los tengo ni los promociono. No olviden que “lo esencial es invisible a los ojos”, así que no pongan su vida en riesgo por un par de nalgas. Mucho amor”.

En una de sus historias en Instagram, Merlano explicó cual fue el procedimiento para aclarar que no se puso biopolímeros. “Yo me puse hilos que son de un material que se llama polidioxanona, que es lo mismo con lo que hacen cirugías de corazón abierto. Eso ayuda a levantar el glúteo, pero no a aumentar, a diferencia de lo que dice una persona por ahí de que yo me puse biopolímeros; de hecho, mañana me voy a hacer una ecografía de tejidos blandos” (sic).

“Entra la aguja, sale y queda un hilo de polydioxianona, los biopolímeros son sustancias inyectadas, yo jamás he promocionado, ni me he puesto ni tengo biopolímeros”, aclaró Aida Victoria Merlano en otra de sus publicaciones.

Jessica Cediel habló de los biopolímeros

Una de las personalidades de la farándula de las que más se ha hablado sobre su procedimiento de biopolímeros es la modelo y presentadora Jessica Cediel, quien hace unos días decidió contar sobre las secuelas que le dejaron en su cuerpo.

La modelo ha vivido todo un proceso de cerca de 11 años con estos procedimientos y decidió contar en el programa de farándula La Red, de Caracol Televisión, todas las secuelas, tanto físicas como psicológicas, que le dejaron las cirugías.

“Me siento muy bien. Creo que estos 11 años de procedimientos para lograr estar mejor han valido la pena”, señaló Cediel, quien explicó más detalles del tratamiento al que se sometió para estar mejor de salud.

”Mucha gente me pregunta. ¿Entonces cuánto polímero tienes ahora? Eso no se puede saber, eso jamás va a tener un número exacto o un porcentaje que le diga a uno: tiene tanto, le quitaron tanto”, dijo.

La modelo resalta que un tema positivo de este momento en su vida es que ella se volvió un ejemplo para que otras mujeres no caigan en estos procedimientos que pueden afectar la salud.

Una de las secuelas que le deja este procedimiento a Jessica Cediel son las cicatrices en su cuerpo, un tema que ella también ha trabajado para entender esos cambios en su cuerpo.

“Todas esas marquitas que tengo yo allá atrás en la espalda, en la zona lumbar, son vida, las amo las valoro y es otra parte de mí. Es una cicatriz que tú jamás pediste, pero que decidiste tener por salud y calidad de vida, tiene un proceso”, comentó Cediel, quien destacó que hasta las parejas (aclaró que no tiene) se deben acostumbrar a esas marcas en su cuerpo.