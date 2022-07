Este es el plan del entrante Ministro de Hacienda con Ecopetrol

SEMANA: Uno de los mayores puntos de discusión hoy está alrededor del tema petrolero, su producción y exploración. ¿Hasta cuándo vamos a producir petróleo, lo cual depende de los planes de exploración? ¿Cuál es esa expectativa de tiempo?

JOSÉ ANTONIO OCAMPO: Es un tema de largo plazo. Diez años, incluso, me parecen insuficientes. Hay una necesidad de encontrar más gas, Colombia es muy deficitario en gas, y sus reservas alcanzan para muy pocos años. Pero, en el caso del petróleo, necesitamos seguir siendo exportadores por un tiempo, mientras diversificamos la estructura exportadora, que es un objetivo básico del próximo Gobierno.

SEMANA: ¿Sería entonces una tarea de diez años?

J.A.O.: Es una tarea de diez años, por lo menos. Diversificar el 40 por ciento de las exportaciones colombianas no es un tema de corto plazo.

SEMANA: Dice que hay que hacer exploración en gas, pero no necesariamente al explorar se encuentra solo gas, también petróleo.

J.A.O.: Es imposible decir que solo sea gas, eso lo entiendo. Incluso pueden encontrar agua.

SEMANA: De los 180 contratos que están vigentes en exploración, algunos calculan que habría unos 120 que podrían funcionar y la tasa de efectividad es de cerca del 20 por ciento. Se reduce el panorama y eso haría que se redujera también el tiempo de autosuficiencia...

J.A.O.: Hay que hacer el balance de los contratos para ver qué garantizan en términos de producción de petróleo y gas. Es un tema esencial antes de decir si vamos a lanzarnos a nuevas cosas. Con prudencia. Incluso, el año pasado solo hubo tres contratos nuevos, hasta donde entiendo.

SEMANA: Tras la decisión del Gobierno Duque de cambiar los estatutos de Ecopetrol y ampliar los periodos de los miembros de junta, el nuevo Gobierno ha dicho que los van a modificar...

J.A.O.: Esa decisión del Gobierno Duque fue desafortunada. En marzo de este año, nombran una junta por cuatro años, casi todo el próximo Gobierno. Voy a decir una cosa para que quede bien claro: nosotros estamos por una Ecopetrol de alta calidad como empresa. Nosotros no queremos debilitar a Ecopetrol. Es una empresa demasiado importante para Colombia como para pensar que la queremos debilitar. No. Más aún, Ecopetrol debe seguir siendo, para comenzar, productor de petróleo y gas, veo que al actual presidente de Ecopetrol ha dicho que tienen reservas para diez años sin problema. Pero además que sean inversionistas en fuentes alternativas de energía, que empiecen –como ya lo han hecho– el tema del hidrógeno verde, que es de gran futuro internacional, y que de pronto racionalicen algunas de sus inversiones. Con la adquisición de ISA, realmente tienen un paquete de inversiones donde uno puede decir que eso se puede racionalizar un poco, incluso para dedicarse más al tema energético, que es por el lado de petróleo y gas y energías alternativas, en el caso de Ecopetrol; y en el caso de ISA, el tema de transmisión y de pronto los temas de otras empresas, pero no con esa diversificación enorme que tienen hoy día en sus inversiones.

El ministro de Hacienda de Gustavo Petro dijo que la decisión sobre la junta directiva de Ecopetrol se evaluará una vez el nuevo gobierno entre en funciones oficialmente, pero todo parece indicar cambios en una junta extraordinaria Foto: Ecopetrol - Foto: Foto: Ecopetrol

SEMANA: ¿Han pensado hacer el cambio de los estatutos en una asamblea extraordinaria o esperarán la ordinaria de marzo?

J.A.O.: Va a ser extraordinaria, posiblemente en agosto.

SEMANA: ¿Van a cambiar toda la junta y el presidente de Ecopetrol?

J.A.O.: No vamos a cambiar a todos los miembros de junta.

SEMANA: ¿Y al presidente?

J.A.O.: Tengo que preguntarle al presidente (Petro). Sobre eso no hemos hablado.

SEMANA: ¿Esos cambios se darían también en ISA?

J.A.O.: Francamente, no he pensado en ISA. Estábamos en Ecopetrol porque fue el tema que nos planteó con esta decisión de nombrar una junta por todo el Gobierno entrante, que, insisto, me parece que fue desafortunada. Si alguien se equivocó fue el Gobierno Duque con esa decisión.

SEMANA: Este Gobierno planteó una senda para aumentar el precio de la gasolina y reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Cuáles son los planes del nuevo Gobierno en cuanto al precio de la gasolina?

J.A.O.: Eso todavía lo estamos discutiendo. El Gobierno Duque decidió posponer los aumentos por la condición inflacionaria. Estamos viviendo la misma condición inflacionaria, por tanto, vamos a ir con calma viendo a ver cómo se hace. De todas maneras, debo decir que los impuestos de renta a las empresas petroleras, más las utilidades de Ecopetrol, cubren gran parte del déficit de ese fondo, pero obviamente si pudiéramos tener esos recursos para otros propósitos sería maravilloso.

SEMANA: Algunos dijeron que el Gobierno Duque cambió un problema inflacionario por uno fiscal. ¿Preferirían mantener esa senda para no presionar la inflación?

J.A.O.: Nuevamente, todavía no se ha tomado decisión de qué velocidad le vamos a dar. Porque, además, si se decide aumentar el precio de la gasolina, hay que ver qué se hace para evitar los efectos sobre los sectores pobres de la población en los costos de transporte, para que las tarifas de bus, por ejemplo, no se eleven y que sean, de alguna manera, apoyadas.

SEMANA: De otro lado, curiosamente las principales críticas al nuevo Gobierno han venido del exministro Rudolf Hommes, que hoy respalda al presidente electo Gustavo Petro. Dijo que usted no fue un buen ministro, que en su momento terminaron en recesión y lo graduó de enemigo suyo. ¿Cuál es su opinión?

J.A.O.: Con Rudy Hommes he tenido algunas diferencias, pero también algunas coincidencias, incluyendo el apoyo que hace al Gobierno de Petro. Aunque hemos tenido algunas diferencias a lo largo de la vida, nunca lo he considerado mi enemigo. Sobre la recesión de 1999, realmente hubo múltiples causas y orígenes. Estuvo asociada a la crisis asiática y a la moratoria rusa de 1998, que ocasionaron una salida generalizada de capitales de los países en desarrollo y un fuerte encarecimiento de la deuda. Esa es la causa más importante de la severidad de esa crisis. Esos eventos pasaron cuando ya no era ministro, pues me fui a finales de 1997. Entonces, decir que soy el responsable de la recesión, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Afortunadamente, el punto de vista de él de que fui un mal ministro no lo comparte mucha gente. Les agradezco a todos los que me apoyan y espero que él tenga un punto de vista diferente. Le reitero: yo no lo considero mi enemigo y espero que él no me considere su enemigo.

SEMANA: También dijo que usted quisiera retomar el control cambiario para regular la entrada y salida de divisas…

J.A.O.: No sé de dónde se inventó él eso. En ninguna parte he dicho que hay que hacer control de cambios. Creo que la imaginación de Rudy con respecto a mí está muy florida.

SEMANA: ¿Es usted proteccionista, como dice Hommes?

J.A.O.: Curiosamente, tampoco. Desde mi punto de vista, todo lo que hay que hacer es fomento exportador. Incluso, las diferencias de opinión que tuvimos con él fueron por dos motivos: la velocidad con que se hizo la apertura, que yo creo que fue demasiado rápida, y segundo, porque no estuvo acompañada por políticas de desarrollo productivo. Afortunadamente, los últimos gobiernos han regresado a la idea de políticas de desarrollo productivo. He estado de acuerdo con muchas cosas que se han hecho, los clústeres, el programa de fábricas de productividad, la nueva reestructuración de Bancóldex para tener más fondos de capital de riesgo, por ejemplo, son temas que he apoyado. Esas son las que yo llamo políticas de desarrollo productivo. Los países que han tenido éxito exportador tienen esos instrumentos de desarrollo productivo. Lo que debe tener Colombia es mayor desarrollo exportador.

SEMANA: Descartó la iniciativa de dar empleo público a quienes no logren un empleo privado. ¿Se puede cumplir con esa promesa de campaña o queda descartada?

J.A.O.: Pongámoslo de esta manera: hay otras prioridades de gasto social. Tuve una reunión con el presidente Petro y nos dio una serie de prioridades y en ellas vamos a trabajar.

SEMANA: ¿Cuáles son esas prioridades?

J.A.O.: El programa contra el hambre; programas de educación; programas de reformas al sistema de salud, sobre todo para acceso de calidad en las zonas más apartadas del país; el acuerdo de paz; todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la reforma rural integral, que incorpora el primer punto del acuerdo de La Habana, incluyendo los 3 millones de hectáreas que tienen que ser redistribuidos. Hay que ver cuáles son los recursos disponibles y cómo vienen nuevos recursos para apoyar toda la agenda y a qué velocidad tienen que ir los diferentes elementos.

El departamento de La Guajira, al norte de Colombia, tiene una tasa de desnutrición infantil por encima del promedio nacional. Al menos 374 menores han muerto en la zona por desnutrición desde 2017 FOTO LEON DARIO PELAEZ/ SEMANA - Foto: LEON DARIO PELAEZ

SEMANA: Llegamos al punto de la tributaria. Se ha hablado de eliminar exenciones, tanto para personas naturales como para empresas. ¿En el caso de empresas, incluirían algunas de las vigentes, como la de los libros, que no pagan IVA, o las que se han dado a la llamada economía naranja en el Gobierno Duque?

J.A.O.: Las sectoriales vamos a tratar de eliminarlas y estamos analizando caso por caso. Pero, en principio, las sectoriales no van.

SEMANA: En el caso de personas naturales en el grupo de exenciones, ¿se mantendría la del 25 por ciento del salario para los empleados?

J.A.O.: En el caso de personas naturales buscamos ponerles un techo al total de exenciones.

SEMANA: ¿De qué nivel?

J.A.O.: Para una persona que gane menos de 10 millones de pesos mensuales no le vamos a poner ninguna restricción. Para los que ganen más, vamos a ponerles un techo a lo que pueden descontar.

SEMANA: ¿Qué opina de los beneficios por cuentas AFC, medicina prepagada y créditos hipotecarios, los modificarían?

J.A.O.: Solamente a los que afecten a las personas de más de 10 millones de pesos mensuales.

SEMANA: ¿Se van a incluir en la reforma tributaria las iniciativas de las ministras de Salud y Cultura de gravar las bebidas azucaradas y los planes de telefonía móvil?

J.A.O.: Vamos a aceptar la propuesta de impuesto a bebidas azucaradas y comidas ultraprocesadas, incluso más como incentivo a la salud que de recaudos tributarios, ya que si es exitosa los recaudos bajarán. La de telefonía móvil no será incluida.

SEMANA: Cuando se habla de cárcel para evasores, ¿de qué monto estamos hablando y de qué tamaño sería la pena?

J.A.O.: Me está pidiendo detalles que no le puedo dar. Como anécdota, he vivido 20 años en un país que tiene cárcel para evasores y hay unos evasores importantes que han ido a la cárcel en Estados Unidos. El primero que propuso cárcel para algunos evasores, porque no es para todos los evasores, fui yo como ministro de Hacienda. Me criticaron fuertemente y no fue aceptado. La evasión es un robo al Estado. El robo a un privado va a la cárcel, ¿cierto?, ¿por qué el robo al Estado no?

SEMANA: ¿Qué han pensado en el impuesto a los dividendos?

J.A.O.: Es un tema que estamos analizando, pero el que sí vamos a aumentar es el de ganancias ocasionales. Cuando uno mira el estudio de la Ocde de tributación en Colombia, encuentra que los sectores de muchos más altos ingresos, gran parte de los recursos vienen como ganancia ocasional. La valorización de empresas o de la propiedad raíz no se capta como ingreso y es un ingreso. Hoy está en 10 por ciento.

SEMANA: ¿Qué tanto le preocupa la velocidad con que se están aumentando las tasas de interés del Banco de la República?

J.A.O.: Entiendo el problema del Banco de la República. Estuve como miembro independiente de la junta y presidiéndola. Entiendo la coyuntura inflacionaria que es muy difícil. Internacionalmente todos los bancos centrales están subiendo las tasas de interés; es muy difícil no estar en esa tendencia porque genera otros problemas, por ejemplo, de flujos de capital, si uno no sigue la tendencia. Por otra parte, la capacidad del aumento de tasas de interés de controlar esta inflación es limitada, porque su origen son problemas de oferta, no de demanda. Sin embargo, como lo ha dicho el gerente del banco el número de productos que están subiendo por encima de la meta de inflación es muy grande.

SEMANA: ¿Cómo ve la posibilidad de una recesión global? ¿En qué escenario estamos?

J.A.O.: No es una recesión, pero sí vamos a tener una desaceleración fuerte mundial. Es muy probable que varios países europeos entren en recesión. Estados Unidos para mí es menos claro. Y China es un tema totalmente diferente porque la desaceleración tan fuerte del segundo trimestre fue por las medidas de aislamiento.

SEMANA: Mientras hablamos de recesión en el mundo, en Colombia el dato de crecimiento de mayo fue muy alto. ¿Qué explicación le da a que la economía siga creciendo pese a la inflación tan alta?

J.A.O.: Creo que el segundo trimestre, y el mes de mayo en particular, no son representativos en nada porque el año pasado estábamos en paros. El crecimiento es muy fuerte porque el año pasado la actividad económica había caído, la base de comparación no es apropiada. Obviamente el segundo trimestre va a ser muy bueno porque el del año pasado fue muy malo. Es como cuando se dijo el año pasado que la economía había tenido el crecimiento más alto de la historia. Yo puse un tuit: sí, porque venía después del peor año de la historia. El lado positivo es que la recuperación sí ha sido muy buena desde mediados del año pasado. Pero de aquí en adelante vamos a tener una base de comparación más alta y el crecimiento va a ser mucho menor y no es por el nuevo gobierno, sino por la base de comparación y por las tendencias internacionales.

SEMANA: ¿Vamos a llegar a un crecimiento 6 por ciento?

J.A.O.: Este año, como año, vamos a llegar.

SEMANA: En las expectativas del año entrante se habla de un 2 por ciento...

J.A.O.: Espero que sea mejor que 2 por ciento. De hecho, las previsiones son de 3,5 y 4, pero digamos un poco más del 3 por ciento. Vamos a apostarle a que sea lo máximo posible como es obvio.

SEMANA: ¿Cuáles son sus prioridades este año?

J.A.O.: Son la reforma tributaria y la revisión del presupuesto.

SEMANA: ¿Va a cambiar el presupuesto?

J.A.O.: Es una de las tareas que tenemos que hacer en las próximas semanas, para incorporar algunos de los programas que fueron lanzados durante la campaña y a qué ritmo se van a ejecutar.