“Es enemigo mío desde hace tiempo”: Rudolf Hommes se despacha en SEMANA contra José Antonio Ocampo

Rudolf Hommes parece dispuesto a no dejar títere con cabeza ¿A qué se debe tanta opinadera?, sencillo, “Hay mucho tema de qué opinar. Estamos ante un cambio de gobierno, hay una cantidad de propuestas y he sido una persona que ha estado en la vida nacional, siempre preocupado por la economía y la política.”, dice el exministro respecto al tema.

Hommes ha visto como su audiencia en redes sociales, especialmente Twitter, ha crecido en los últimos días, hecho que incrementa su sentido de la responsabilidad en la vida política nacional. “Decidí tratar de ser un participante serio en redes sociales, hablar de temas económicos. Es lo que estoy haciendo”, afirma nuevamente.

Hommes fue ministro en el gobierno de César Gaviria, y participó como asesor en el de Álvaro Uribe, por eso muchos se preguntan cómo fue que llegó a las toldas políticas de Gustavo Petro, si en apariencia no hay mucha afinidad ideológica.

“Estuve un mes muy angustiado porque no me gustaba Federico Gutiérrez, y el ingeniero me parecía simpático, pero creo que no hubiera sido buen presidente. Vi, entonces, que había un movimiento grande que estaba con Petro y me dije: este es el momento de un cambio, así que me fui con la decisión popular. ”, dice sobre las razones que lo llevaron a estar de la otra orilla política.

Sin embargo, recientemente, ha criticado todo. Al que más duro le han dado sus sablazos es quien será el minHacienda de Petro, José Antonio Ocampo.

“Es terco y caprichoso”, dijo hace unos días. SEMANA le preguntó qué había detrás de ese malestar y su respuesta sorprendió:

“Es una opinión personal. Yo lo conozco hace mil años, es enemigo mío desde hace tiempo. No creo que haya sido buen ministro porque el Gobierno en el que participó terminó en una recesión, la peor del siglo pasado.”, dice Hommes sobre sus evidentes conflictos con las propuestas y políticas económicas en manos de Ocampo.

Sobre ese momento de la historia, Hommes tiene aún quejas. “Él ha tratado de echarme la culpa a mí. Tanto él como el expresidente Ernesto Samper. Decidieron borrarse del mapa. Dijeron que los culpables fueron los gobiernos de Gaviria y después los de Pastrana. También digo yo: solo nos tocó estar ahí”, agregó.

Por qué se está despachando de esa manera contra el nuevo gobierno. Él mismo lo explica: “En la última fase de las elecciones, manifesté que estaría dispuesto a trabajar con ellos, no buscando puesto, simplemente, le di mi apoyo. Toda esta opinadera es con el propósito de que le vaya bien al gobierno y, por esa vía, a Colombia.”, concluye.

Rudolf Hommes, exministro de Hacienda (1990-1994) - Foto: Juan Carlos Sierra

Hommes siempre ha sido liberal, “pero el Partido Liberal me quedó chiquito. Hoy soy más de izquierda.”, dice el exministro, y añade que una de las razones por las cuales se retiró del gobierno de Álvaro Uribe fue que “pensaba que él era liberal” y, aunque para el periodo presidencial 2006-2010 lo apoyó, ya no era parte del gobierno, “ya no estaba de acuerdo.”, recuerda Hommes.

Sin embargo, faltan algunos ministerios clave por ser asignados. En su opinión, los más importantes terminarían siendo “el ministro de Comercio Exterior porque es el que va a producir el salto productivo, y el de Defensa y el del Interior. Ahí va a haber sorpresas.”. También expresa que, aunque no es parte del equipo y solo lo mueve la curiosidad, “en el Ministerio de Defensa tiene que ser alguien que los militares respeten.”, concluye el exministro Rudolf Hommes.