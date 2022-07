“La reivindicación de las canas”: Rudolf Hommes ante el gabinete mayor de Gustavo Petro

El grueso del gabinete que hasta ahora ha revelado el presidente electo Gustavo Petro tiene una particular característica: en su mayoría son mayores de 60 años.

Así lo recordó el exministro de Hacienda y exrector de la Universidad de los Andes, Rudolf Hommes, quien hizo un recuento de los primeros nombramientos del líder de izquierda.

“Petro está poniendo a personas mayores en puestos clave: José Antonio Ocampo en Hacienda; Álvaro Leyva en Cancillería; Cecilia López, en el Ministerio de Agricultura, y Patricia Ariza, en el MinCultura”, manifestó Hommes.

También aseguró que “hace falta alguien como Moisés Wasserman en el Ministerio de Ciencia”.

Y concluyó que lo evidenciado en el gobierno “contrasta con el gobierno saliente que quería encerrarnos”.

Es decir, Hommes llama lo que está sucediendo con Petro como “la reivindicación de las canas”.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo tiene 69 años y es un hombre curtido en economía que dejó sus clases presenciales en la Universidad de Columbia en Estados Unidos para administrar las finanzas de Colombia en los próximos cuatro años.

Cecilia López también sobrepasa los 75 años y, aunque han tratado de cuestionarle su edad, la dirigente liberal le dijo a SEMANA que tiene la energía para recorrer el país cuantas veces sea necesario.

“Tengo la edad que represento. Si no fuera porque me la sacaron, todo el mundo me pone menos edad por la energía que tengo. A mí ese tipo de discusiones me parecen absurdas e inaceptables. Claro, lo ideal es que tengamos una combinación de gente más joven y con experiencia, pero en este gobierno la experiencia vale. Nosotros tenemos una gran responsabilidad: formar a mucha gente joven que no ha tenido experiencia en el Estado porque hay que formar a las nuevas generaciones para que este modelo, mucho más redistributivo, se mantenga en el tiempo”, destacó.

Por su parte, Patricia Ariza, la nueva ministra de Cultura, pasó los 70 años. Aunque su edad no ha sido objeto de críticas, sí lo es una fotografía donde aparece respaldando a la primera línea que causó desmanes en varias ciudades del país tras el estallido social del 28 de abril de 2021. “La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas, la minga y la primera línea”, se lee en el cartel que la nueva funcionaria sostiene y que circula a través de las redes sociales.

Se desconocen los nombres de los nuevos colaboradores que Petro irá anunciando durante la semana desde Europa donde permanece de vacaciones, pero a juzgar por los primeros nombramientos ha primado la experiencia y un gabinete cercano, pero no necesariamente que hayan militado en la izquierda radical.

De hecho, la única ministra cercana al petrismo es Susana Muhamad, quien pasará del Concejo de Bogotá al MinAmbiente.