“Ningún trabajador con ingresos menores a $10 millones pagará un solo peso más en impuestos”: nuevo director de la Dian

Muy en línea con la política tributaria del presidente electo Gustavo Petro, así se mostró Luis Carlos Reyes, el economista designado para dirigir la Dian, entidad que maneja más de 200 billones de pesos de los impuestos de los colombianos y que tendrá la misión de hacer la reforma tributaria más dura de la que se haya escuchado en el país.

En entrevista con SEMANA, habló de lo que hará en este importante cargo para que las propuestas económicas de Petro tengan cómo financiarse.

SEMANA. ¿Cómo recibió su designación al cargo de director de la Dian?

LUIS CARLOS REYES. Es algo que veníamos conversando hace unos días con el ministro de Hacienda designado, José Antonio Ocampo, y estaba previsto que se haría el anuncio en estos días.

Quiero decir que me honra sobremanera haber sido designado como director de la Dian por el presidente electo Gustavo Petro. Estamos aquí para que la progresividad del sistema tributario no se quede en las buenas intenciones de la letra de la ley. Se requiere una lucha decidida contra la evasión, y la daremos.

SEMANA. Hacer la reforma tributaria será una de las tareas prioritarias al asumir el cargo, teniendo en cuenta el anuncio de que la tramitarán este mismo año, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las piezas inevitables?

L.C.R. El mensaje que quiero enviar con la reforma tributaria es que tenemos planes claros para tener un recaudo adicional. Tenemos la ventaja de que en la actualidad, el país no tiene problemas de financiación. Las medidas principales serán en contra de la evasión, en donde hay una lista larga de prioridades. Lo que hace falta no son necesariamente nuevas reglas, sino poner a todo el mundo a cumplir. Si un evasor no tiene temor de irse a la cárcel, la situación no va a cambiar mucho. Necesitamos cambiar eso, que todos los colombianos le tengan respeto a la dian.

Sobre la situación en Colombia con los impuestos hay muchos diagnósticos ya hechos, lo nuevo es que tenemos una coalición política que tiene el músculo suficiente para sacar adelante esa reforma.

SEMANA. Durante la campaña, en sus análisis habló de los 50 billones de pesos que proponía Petro como recaudo con la tributaria, como algo viable. ¿Continúa creyendo que se logrará esa cifra?

L.C.R. Creo que la economía colombiana da para un recaudo adicional como ese. La idea es buscar que se logre un incremento que esté más acorde con lo que logran los países de la región y los de la OCDE. En colombia recaudamos el 19 % del PIB, en los países de la región más del 22 %, en a OCDE el 31 %.

SEMANA. El presidente electo le ha pedido abordar el tema de la evasión tributaria. Se compromete con una cifra de reducción de la evasión?

L.C.R. La evasión en Colombia está entre un 5 y 8 % del PIB. Se trata de un fenómeno ilícito, por lo tanto, es difícil comprometerse con una cifra de reducción de algo en lo que no se tiene precisión. Pero eso sí, tenemos la absoluta certeza de que daremos esa batalla. En Colombia los evasores no son los pobres, son las personas naturales de altos ingresos, son algunas empresas.

La Dian necesita más presupuesto, más personal, pero sobre todo, necesita sentir el apoyo político de los colombianos.

SEMANA. ¿Cuál es su opinión sobre la eliminación del Día sin IVA que se ha mencionado en el equipo económico de Petro?

L.C.R. Concuerdo con ello. Socava la cultura tributaria y nosotros creemos que pagar impuestos es un deber ciudadano.

“No se cobrará un peso a los que ganan menos de 10 millones”

Dentro de las primeras declaraciones del director de la Dian designado para el gobierno del electo presidente Gustavo Petro, se destaca la forma en que hizo mención al Estatuto Tributario colombiano. “Es un laberinto en el que es muy fácil perderse y fascinarse”, dijo.

Con contundencia, expresó que, “ningún trabajador en Colombia que tenga ingresos de menos de 10 millones de pesos va a pagar un solo peso más en impuesto, sea en IVA o en renta”.

Enfatizó en que en el país “se necesita una reforma tributaria progresiva” y es lo que se propone hacer.

Los impuestos cambiarán para las personas que más ingresos tienen, haciendo referencia a las personas naturales, pues las empresas (personas jurídicas) verán disminuida su carga tributaria. “Las personas naturales de más de 10 millones de pesos si van a pagar un poco más, pero el foco estará en esas rentas exentas que no están justificadas”, agregó.

De igual manera, señaló que se van a concentrar en ese 0,01 % de los más ricos y que alrededor del 95 % de las empresas van a tributar menos.