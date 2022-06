¿Se detendrá la exploración de petróleo en Colombia?: Esto dijo Francia Márquez

Francia Márquez es la primera mujer afrodescendiente que llega a ocupar este importante cargo en Colombia en el primer gobierno de izquierda que ha tenido el país en su historia. Debido a esto, son muchos los interrogantes que se plantean los colombianos, sobre todo en materia de petróleo, uno de los motores de la economía nacional y que al parecer se verá afectado por las nuevas decisiones que se tomarán en materia de buscar energías limpias.

Es por eso que Márquez aclaró lo que sucederá con la explotación y la exploración en Colombia. “Eso no se va a hacer de la noche a la mañana, eso de que Gustavo Petro llegaba y paraba la explotación lo dijeron los medios de comunicación, eso no está en el programa ni se ha dicho por parte de nosotros, hay que hacer un tránsito, porque lo que está en juego es la vida [...] la exploración es una cosa, hay que pensar y buscar otras alternativas energéticas, pero no se ha dicho que se va a parar ya la explotación” dijo la vicepresidente en diálogo con Blu Radio, dejando claro que desde que inicie el Gobierno de Petro no se hará más exploración de nuevos yacimientos de petróleo en el país, de cara a buscar energías limpias.

Además, se anunció la nueva cartera que tendrá el gobierno de Petro y que liderará Francia. “Nosotros vamos a crear el Ministerio de la Igualdad y además seré la ministra de la Igualdad de los colombianos, para desarrollar la igualdad de los derechos de las mujeres, oportunidades para la juventud, garantías y derechos de la comunidad LGTBI, garantías de los derechos de la población étnica afrocolombiana, raizal, indígena”, afirmó a la misma emisora Márquez.

También explicó de donde proviene su famosa frase de “vivir sabroso” la cual aseguró es muy común de la gente del Pacífico colombiano, región que votó a favor del Pacto Histórico.

Luego que se conocieran los resultados de las elecciones y la victoria de Francia y Petro, los dos se encontraron por primera vez en los camerinos del Movistar Arena, el escenario que normalmente es destinado para conciertos en Bogotá, el cual fue escogido para que la campaña conociera los resultados y posteriormente celebrara la victoria en las elecciones a la Presidencia de Colombia.

En un abrazo tímido, pero que demostraba toda la felicidad de un momento soñado, Gustavo Petro y Francia Márquez se saludaron, mientras los demás acompañantes, familiares y asesores del Pacto Histórico los aplaudían por haber logrado la victoria del gobierno de izquierda.

Luego de la emoción, Francia Márquez salió al escenario y saludó a todos los simpatizantes y seguidores del Pacto Histórico y del candidato, y ahora presidente electo, Gustavo Petro, y dio un discurso en el que le dedicó el triunfo a todos los líderes sociales, políticos y colombianos en general que fueron asesinados por luchar por el cambio en un país lleno de violencia.