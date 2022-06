Confidenciales “Haré una oposición inteligente”: Miguel Uribe sobre Petro, presidente electo de Colombia

Luego de la jornada electoral de este 19 de junio, donde Gustavo Petro fue elegido como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, muchas reacciones se hicieron públicas ante un hecho histórico en Colombia, como lo es que la izquierda llegue a la Casa de Nariño.

Uno de los que se manifestó a través de sus redes sociales fue el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, quien manifestó que en su rol como congresista defenderá la democracia, la libertad y hará una oposición inteligente al gobierno de Gustavo Petro.

“Desde el Senado, defenderé la democracia, la libertad y la actividad económica. Haré una oposición inteligente, con base en los hechos y siempre teniendo en mente primero a Colombia. Cuentan conmigo, no están solos”, escribió en su cuenta de Twitter el senador de la República por el Centro Democrático.

Uribe Turbay había manifestado abiertamente que apoyaría en segunda vuelta al candidato Rodolfo Hernández, después de haber apoyado a Federico Gutiérrez el 29 de mayo en la primera vuelta presidencial, argumentando que “una de las dos opciones era peligrosa para el país”, refiriéndose al candidato, en ese momento, del Pacto Histórico.

Minutos después, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá quiso explicar en qué consistiría su oposición inteligente al nuevo gobierno, la cual no estaría basada en odios, ni sería sectaria, sino que, por el contrario, se basaría en los hechos y pensar en el bien para Colombia.

“Haré una oposición inteligente: pensando primero en Colombia; con base en hechos y no en odios; para construir, no destruir; sensata, no obstinada; que sea incluyente, no sectaria”, escribió Miguel Uribe en sus redes sociales en la noche del 19 de junio.

El congresista del Centro Democrático ha venido haciendo una fuerte oposición a la alcaldía de Claudia López en Bogotá. Tanto así que en los últimos días logró que por medida cautelar fuera suspendido el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado por la Alcaldía de la capital.

Se espera que tanto Miguel Uribe, como en general el uribismo representado por el Centro Democrático, sean la principal oposición del nuevo gobierno que llegará al poder el próximo 7 de agosto.