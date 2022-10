“Siga en lo suyo” Juan Duque rompió el silencio y aclaró si se separó de Lina Tejeiro

El músico antioqueño Juan Duque y la actriz llanera Lina Tejeiro ya hace un tiempo anunciaron que su relación sobrepasó la amistad y, luego de conocerse, se convirtieron en una pareja de novios. Por esta razón, los nombres de la dupla suelen ser mencionados en las redes sociales.

Desde el momento en el que se supo que la protagonista de Un rabón con corazón nuevamente le dio una oportunidad al amor, sus millones de seguidores en Instagram no pararon de comentar sobre ello. Para algunos, su unión con Duque fue la más acertada, mientras que otros aún mantienen la esperanza de que Lina vuelva con su exnovio, el también cantante Andy Rivera.

Tejeiro se ha visto muy cariñosa en las plataformas digitales donde ha protagonizado varios videos con su nuevo compañero sentimental y, a su vez, ha arremetido en contra de los que critican su relación. Sin embargo, hace unos días comenzó a crecer el rumor de una posible primera crisis entre la actriz y el músico, pues en sus perfiles de Twitter publicaron uno que otro mensaje, los cuales parecían haber sido escritos a modo de indirecta.

Sumado a esto, los usuarios dicen que no han vuelto a ver juntos a la dupla de famosos colombianos y, además, Juan ya no comenta las instantáneas que Lina sube a redes.

La artista llanera ha estado un poco pérdida de las plataformas, puesto tuvo que salir del país para trabajar y por ahora no ha dado más detalles. No obstante, Juan Duque sí ha permanecido en los escenarios digitales, así que una vez más se sumó a la tendencia de preguntas y respuestas en Instagram para abordar el tema de si se separó o no de Lina.

La opción de esta red social permite que los usuarios hagan cualquier tipo de preguntas y el anfitrión elija cuál responder. Como era de suponerse, entre las interrogantes se menciona a la también youtuber e influencer: “¿Por qué andas tan alejado de Lina y ya no comentas sus fotos, se dejaron?”, escribió una internauta.

Enseguida, el intérprete de Te Juro aclaró las especulaciones: “Alejado no, mi amor. Lo que pasa es que hay trabajo y hay que trabajar. Ella está en lo de ella y yo estoy en lo mío; pero siempre hay videollamada, mensajes, picos y chao. Siga en lo suyo que desde acá le hago fuerza”, manifestó el cantante paisa.

En vista de la respuesta de Duque, por el momento todo parece estar en buenos términos con su novia Lina Tejeiro. Lo que estaría haciendo que se denote una separación son las responsabilidades laborales que cada uno tiene, pero cabe aclarar que tanto Juan como Lina no han borrado la fotografía que compartieron a principios de septiembre aclarando que, efectivamente, tienen una relación amorosa.

A continuación, las recopilaciones en historias de Instagram donde el artista antioqueño desmintió los rumores de una posible separación con la actriz de cine y televisión:

¿Cómo se conocieron?

“Supe de él porque alguien reposteó un reel de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta de Latiners”, contó la actriz colombiana en redes.

“(...) Nos conocimos en persona, de tú a tú, en los cumpleaños de Aida Victoria, pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos, fue después que nos empezamos a hablar por aquí por Instagram y hasta el sol de hoy nos seguimos conociendo”, continuó la actriz en su relato.

No obstante, precisó que el origen de su relación con Juan Duque tiene más detalles, aunque invitó a “esperar que sucedan más cosas y que la historia se haga más interesante”.