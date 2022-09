¿Andy Rivera le dedicó canción a Lina Tejeiro y a su nuevo novio?

Andy Rivera es uno de los cantantes de música urbana más conocidos en el país. Aunque algunos de sus temas musicales como Espina de rosa, Alguien me gusta y Qué le pasa a mi ex le han otorgado fama en la industria artística del país, lo cierto es que en varias ocasiones Andy fue viral gracias a su relación sentimental con la actriz Lina Tejeiro.

En su adolescencia, la actriz y el cantante se conocieron y desde ese momento mantuvieron un mediático y “tóxico” romance, que hasta principios de este año buscaba cómo sostenerse a flote. Sin embargo, la relación se terminó de manera definitiva por más de una importante razón, según palabras de Tejeiro:

“A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer. Fue un amor doloroso, tóxico, con infidelidades de aquí pa’allá y de allá pa’acá (...) Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida”.

La nueva canción...

Hace unos días, Andy Rivera lanzó su sencillo musical más reciente, llamado Te perdí. Solo por el título, muchos de los fanáticos de Andy ya aseguraban que la canción estaba dedicada a Lina Tejeiro, quien hace poco encontró un nuevo amor en el influenciador y cantante Juan Duque.

No obstante, algunas declaraciones de Andy Rivera fueron contundentes para que más personas afirmaran que la pérdida que le generó su exnovia fuera un tema que aún no se ha superado. Desde el anuncio del sencillo, a Andy se le vio cabizbajo y triste.

“Ya no hay dolor, pensé convencido. Hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, ¿Yo por qué no la olvido? Sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien, ya no me escribe los buenos días”, dice parte de la letra de la canción.

Luego de lanzar este tema, Andy Rivera les habló a sus seguidores y aseguró que nadie tiene por qué frenarse de confesar sus sentimientos: “Nunca nos avergoncemos de expresar lo que sentimos si es desde el respeto. Todo lo que uno se guarda, luego son las enfermedades del futuro, termina explotando”.

Para nadie es un secreto que cuando Lina Tejeiro y Andy Rivera estaban juntos eran una de las parejas más queridas del país, teniendo en cuenta el escenario artístico que cada uno de ellos ocupa. Además, Lina compaginó de una gran manera con el papá de Andy, el cantante de música popular Jhonny Rivera.

Asimismo, esta relación cautivó a muchos colombianos por todos aquellos momentos que estas dos personalidades de la farándula colombiana tuvieron la oportunidad de compartir a través de sus redes sociales; allí, siempre se les pudo observar como una pareja muy feliz.

De igual manera, se destaca que cuando la pareja le puso punto final a su relación, esto causó impresión entre sus seguidores, dado que la relación terminó de un momento a otro sin un previo aviso, es decir, simplemente dejaron de frecuentar. Ahora, Lina y Andy enfrentan dos caminos totalmente diferentes.