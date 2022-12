Mateo Carvajal lució inusual atuendo durante una premiación y recibió cientos de comentarios

El creador de contenido y ganador del Desafío Súper Humanos, Mateo Carvajal, ha desatado una polémica en redes sociales por un curioso atuendo que decidió llevar a una prestigiosa premiación, algo que no fue del agrado de sus seguidores, ni muchos menos de su pareja.

“Ey, respondan esta pregunta, ¿usted cómo iría vestido? Porque ‘la flaca’ va con un vestido así, super mamacita, linda. Y yo me voy a ir de pantaloneta, entonces fue una pelea. Que ‘usted cómo se va a ir así vestido, mijo. Usted cree que para dónde va’. Yo me paré en la raya y dije ‘respete mi estilo parce’ (...) A mí déjeme vestirme como yo me sienta bien. Es que ella no respeta el arte”, dijo el deportista.

Mateo Carvajal, sin duda, logró robarse todas la miradas en los Premios InstaFest por su inusual elección, llevando unos shorts negros, un cardigan sobre una camiseta blanca y un par de zapatillas deportivas. Pero, como si fuera poco, el influencer también llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes lo criticaron por vestir un curioso atuendo para esta ocasión.

Un usuario le escribió un mensaje directo, criticando su decisión: “Tiene razón ‘la flaca’, vístase elegante, no como un mamarracho de la talla”. Ante este comentario, Carvajal no dudó en responderle y decirle que puede aguantar todo tipo de insultos excepto que se metan con su forma de vestir.

Mateo Carvajal desempolvó foto de cuando era niño y la comparó con Salvador

Recientemente, el antioqueño enamoró a sus conocidos, familiares y fanáticos de las plataformas digitales con una serie de videos en los que se evidenció cómo fue su reencuentro para la temporada de vacaciones que pasarán. El deportista abrazó a su niño y le expresó todo el amor que sentía por él, alzándolo y jugándole.

En medio de estos espacios que pasan juntos, Mateo Carvajal aprovechó para plasmar en un video cuánto parecido tenía con su primogénito. El influencer desempolvó una vieja fotografía de su infancia, utilizándola para compararla con Salvador y mostrar los rasgos que compartían.

De acuerdo con el post que subió el paisa, los curiosos apreciaron una imagen del colombiano cuando era niño y estaba graduándose de sus estudios. Esta postal impresa funcionó para ubicarla cerca de Salvador y así saber si tenían gestos o expresiones parecidas.

“Desde pequeño, bien hecho y ahora... uy hijo, ¿tú y yo nos parecemos mucho cierto?, ¿cierto que tú te pareces al papá?, abre los ojos, así grandes, uishhh igualitos, Dios mío”, dijo Carvajal, bromeando al respecto.

Esta publicación sería un sarcasmo para tomarse con gracia el evidente parecido que existe entre el niño y su mamá, Melina Ramírez, quien recientemente subió unas imágenes de su niñez. Pese a que Salvador conserva gestos de su papá, varios recuerdos retratan lo igualito que es a la presentadora, precisamente en esta edad en la que se encuentra.

Habrá que esperar a que el pequeño crezca para saber a quién se irá pareciendo más, ya que los seguidores de ambos famosos han debatido al respecto y aseguran que el niño posee un parecido con sus papás.

El paisa siempre suele publicar en estos espacios virtuales la química entre padre e hijo, disfrutando cada día que pasa con el menor.

En medio de estos espacios que pasan juntos, Mateo Carvajal aprovechó para compartir su estrategia para que Salvador aprenda a leer de una forma más rápida.

“Tú solo vas a tener novia cuando seas grande y aprendas a leer”, le manifestó el deportista. Acto seguido, Mateo le preguntó si él ya sabía leer, motivo por el cual Salvador respondió que “sí”.

En ese sentido, el deportista sacó un libro, pero con la particularidad que estaba en inglés: “¿Qué dice aquí?”, preguntó Mateo. Acto seguido, Salvador respondió su nombre, razón por la cual Mateo dijo lo siguiente: “Ahí no dice Salvador, lea bien. A ver qué dice, si no, todavía no puedes tener novia. Qué dice”.

En ese momento, Salvador preguntó “¿Ese cómo se llama?”, a lo que Mateo indicó “se llama carro”, seguido de la respuesta de Salvador, “carro”. Al momento de la respuesta de su hijo, el deportista no ocultó su felicidad y le manifestó que “¡ya sabes leer!”.