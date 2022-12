Mateo Carvajal respondió a ola de críticas por compararse con Messi

Un video en el que el influencer y ganador del Desafío súper humanos, Mateo Carvajal, que subió a sus redes sociales y en el que asimila su vida con la del 10 de la selección albiceleste, Lionel Messi, ha sido el centro de críticas por parte de los internautas quienes lo han tildado de arrogante, entre otras.

Pues bien, luego de subir el video en el que le hace publicidad a una bebida energizante, y habla sobre los puntos que tiene en común con la pulga, y escribió: ”parceros están de acuerdo conmigo que LO IMPORTANTE NO ES LA META SINO EL PROCESO”, en la descripción del video, indicando que su objetivo con el video era hablar de los procesos en la vida, sin embargo, la comparación con Messi terminó siendo el gran foco del video.

“Hay algo que tengo muy claro en mi vida y es que independiente de lo que esté atravesando yo recuerdo que lo más importante no es la meta sino el proceso. Vengo a hablarle de uno de mis grandes ídolos, uno que se ha llevado mi total admiración: Messi”, comenzó diciendo el creador de contenido en su video.

Y justamente, a raíz de este video los usuarios en internet comenzaron a criticar al deportista: “no te compares con Messi”, “No mano, igualitos”, “Pulgarvajal”, “El Pulgó Carvajal”, “Algo que tienen en común es la plata”, “Son dos gotas de agua”, entre otros comentarios.

Y al ver las reacciones de las personas al video, el influencer se defendió a través de las historias de Instagram, indicando que Messi y él sí tenían ciertas similitudes en su vida, pero que claramente, eran dos personas diferentes, comenzando por las participaciones en los realities show.

“Acabé de subir un video espectacular y la gente me juzga, me dicen arrogante porque me estoy comparando dizque con Messi y ustedes no saben que ese man y yo tenemos muchas cosas en común, sino ¿por qué él tiene un hijo que se llama Mateo? parta de ahí. Yo hice unas comparaciones, ese man es un monstruo, pero vaya pregúntele a Messi en en cuántos realities ha estado; ahí empiezan las pequeñas diferencias”, indicó el joven en sus redes sociales.

Mateo Carvajal implementó esta estrategia para enseñarle a leer a su hijo

Mateo Carvajal sigue robando la mirada de millones de sus seguidores de las redes sociales con una serie de contenidos junto a su hijo Salvador, quien se convirtió en el amor más grande que tiene en su vida.

El paisa utilizó estos espacios virtuales para reflejar la química entre padre e hijo, disfrutando cada día que pasa con el menor.

Recientemente, el antioqueño enamoró a sus conocidos, familiares y fanáticos de las plataformas digitales con una serie de videos en los que se evidenció cómo fue el reencuentro con Salvador para la temporada de vacaciones que pasarán juntos. El deportista abrazó a su niño y le expresó todo el amor que siente por él, alzándolo y jugándole.

En medio de estos espacios que pasan juntos, Mateo Carvajal aprovechó para compartir su estrategia para que Salvador aprenda a leer de una forma más rápida.

“Tú solo vas a tener novia cuando seas grande y aprendas a leer”, le manifestó el deportista. Acto seguido, Mateo le preguntó si él ya sabía leer, motivo por el cual Salvador respondió que “sí”.

En ese sentido, el deportista sacó un libro, pero con la particularidad que estaba en inglés: “¿Qué dice aquí?”, preguntó Mateo. Acto seguido, Salvador respondió su nombre, razón por la cual Mateo dijo lo siguiente: “Ahí no dice Salvador, lea bien. A ver qué dice, si no, todavía no puedes tener novia. Qué dice”.

En ese momento, Salvador preguntó “¿Ese cómo se llama?”, a lo que Mateo indicó “se llama carro”, seguido de la respuesta de Salvador, “carro”. Al momento de la respuesta de su hijo, el deportista no ocultó su felicidad y le manifestó que “¡ya sabes leer!”.