Liderar en red: el Círculo de Mujeres Semana Dinero conecta a cerca de 200 líderes del país

Liderar en el más alto nivel implica tomar decisiones que impactan organizaciones, equipos y sectores de la economía. Pero para muchas mujeres también supone enfrentar desafíos adicionales, como la falta de redes de apoyo, el riesgo de burnout asociado a la sobrecarga laboral y la escasez de espacios de conversación y crecimiento con otras líderes que comparten responsabilidades similares.

Con el propósito de responder a estos desafíos nació el Círculo de Mujeres Semana Dinero, una comunidad que reúne a mujeres líderes que buscan conectarse, compartir experiencias y ampliar su capacidad de incidencia. Por medio de una membresía anual, las afiliadas acceden a distintos espacios que fortalecen su crecimiento profesional, amplían sus redes estratégicas y proyectan su voz en escenarios de gran exigencia, sin perder de vista su bienestar y el equilibrio personal.

Cuatro dimensiones

El Círculo de Mujeres trabaja sobre cuatro dimensiones: networking, entrenamiento, contenidos de valor y proyección y visibilidad.

Los espacios de networking se desarrollan durante las sesiones presenciales mensuales en Bogotá, en las que las afiliadas participan en conversaciones relevantes, analizan la coyuntura empresarial y construyen relaciones de confianza. En estos encuentros, el networking se convierte en una herramienta estratégica de crecimiento profesional y personal.

“Las redes de confianza son uno de los activos más valiosos del liderazgo. Cuando las mujeres líderes se conectan y comparten lo que saben, lo que hacen y lo que buscan, no solo fortalecen sus organizaciones: también amplían su capacidad de generar impacto”, explica Sandra Suárez Pérez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

El Círculo también impulsa espacios de entrenamiento y formación con speakers de reconocimiento internacional y nacional. La primera sesión del año será con la colombiana Carolina Novoa, ganadora de un Emmy, experta en salud holística y autora del bestseller El cuerpo grita lo que las emociones callan. Así mismo, la comunidad ofrece jornadas intensivas como el Bootcamp de Liderazgo de Alto Impacto, diseñado para fortalecer habilidades en estrategia, comunicación, poder personal y bienestar como pilares de un liderazgo sostenible.

“El valor del Círculo está en crear un entorno donde las mujeres que lideran organizaciones puedan aprender juntas, compartir experiencias y construir relaciones que potencien su crecimiento profesional y su impacto”, señala Juliana Palacio, directora del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

La membresía también abre espacios para la generación de contenidos de valor. A través de columnas de opinión, entrevistas, charlas digitales y otros formatos editoriales, las afiliadas comparten conocimiento y posicionan su visión sobre temas estratégicos. A esto se suman dos ediciones anuales de la revista impresa Mujeres de Alto Impacto, que circula con SEMANA, publicaciones que amplifican sus voces y fortalecen su proyección y visibilidad.

Con cerca de 200 afiliadas en 2025, el Círculo de Mujeres Semana Dinero inicia su membresía 2026 con líderes que renuevan su apuesta por esta comunidad y con nuevas afiliadas, provenientes de todos los sectores económicos y de distintas ciudades del país. Porque cuando las mujeres líderes se conectan, comparten conocimiento y construyen comunidad, su impacto se multiplica y su voz gana fuerza en los escenarios donde se toman las decisiones.

ALGUNAS VOCES

María Carolina Hoyos

Presidente Fundación Solidaridad por Colombia

“El Círculo ha sido un espacio en el que he podido desarrollar el liderazgo consciente y la solidaridad. Se ha convertido en una posibilidad enorme de crecimiento personal y profesional”.

Diana Lorena Gómez

Vicepresidente Administrativa del Banco Agrario

“Ha sido una oportunidad de aprender de las experiencias de vida y profesionales de otras mujeres líderes, así como de conectar, crecer y proyectar nuestro liderazgo”.

Ana Rocío Sabogal

CEO del Grupo Altum

“En este espacio adquirimos herramientas muy valiosas para fortalecer nuestra comunicación y liderazgo. Ha sido una experiencia transformadora y muy humana, que nos muestra una forma distinta de liderar: con propósito y desde la sororidad”.