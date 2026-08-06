Karol G desató la locura al confirmar colaboraciones con Bruno Mars, Drake y más en su nuevo álbum: esta es la lista de canciones

Karol G ha logrado convertirse en una de las representantes del reguetón femenino a nivel mundial. El trabajo que ha mostrado durante estos últimos años, sobre todo desde que lanzó su álbum Mañana será bonito, ha conquistado a miles de fanáticos en varias partes del mundo.

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Carolina Giraldo impulsó su carrera al conseguir colaboraciones inesperadas. Ahora, la cantante paisa está a un día de lanzar su nuevo álbum No me arrepiento de sentir tanto, que incluye colaboraciones con artistas famosos como Bruno Mars, Drake, Greg González (vocalista de Cigarettes after sex) y otros.

En una publicación hecha en su cuenta oficial de Instagram, Karol G reveló el nombre de las 14 canciones que componen este álbum, aumentando así la expectativa de todos sus fanáticos.

Te llevas to

Maybe

Bebiendo lágrimas

Ahí - Feat. Drake

Final feliz

Still - Feat. Bruno Mars

Alguien que te amaba

Matadora

For u my love

Si lo ven

Bby wow - Feat. Judeline y Rusowsky

¿Con quién andará?

Eclipse

Después de ti - Feat. Greg González

De estos 14 temas, dos han sido totalmente revelados al 100 % para que los fanáticos puedan tener un abrebocas de lo nuevo que alista la cantante colombiana.

Durante la gran presentación de Karol G en el Festival Coachella (evento en el que fue la primera latina headliner) en el mes de abril, sorprendió con la interpretación de Después de ti, junto a Greg González.

De igual forma, la canción Matadora la estrenó en tarima durante el primer concierto de su gira Viajando por el mundo Tropitour, el cual se dio en Chicago el pasado 24 de julio.

Fanáticos, seguidores, figuras de la farándula y amigos cercanos dejaron comentarios en la publicación, tanto de emoción como de expectativa por su nuevo trabajo musical.

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“El 7 me invento un despecho”; “Bruno whattttt”; “Nací lista”; “Ya me vi gritando la de: Si lo ven”; “Estoy ready pa’ cantar con despecho (aunque no lo tenga) y mover el bumper”; “El viernes a llorar como si el despecho fuera mío”; “¡Cumpliste mi sueño! Gracias por ponernos a soñar, Bruno Marsssss”; “Ft. Drake, OMG, qué nivel el de la G”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento se conoce que Karol G estará con su gira Viajando por el mundo Tropitour en distintas ciudades de Estados Unidos entre los meses de agosto y octubre. Después de esto, la Bichota llevará su show a Latinoamérica para finales de 2026, y por último, se presentará en Europa durante el verano de 2027.