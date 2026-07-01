MinHacienda entrante, Miguel Gómez Martínez, asegura que no hay plata para costear 19 ministerios: De La Espriella deberá hacer recortes

Falta poco para que finalice la presidencia de Gustavo Petro y para que se dé la posesión del nuevo presidente, Abelardo De La Espriella, quien fue elegido con más de 12 millones de votos en las urnas el pasado 21 de junio. Son varios los retos que tendrá que asumir el nuevo mandatario. Uno de ellos es el de estabilizar las finanzas públicas, que se han visto fuertemente golpeadas tras las decisiones tomadas en el actual Gobierno.

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Hace algunas horas, De La Espriella anunció quién sería el designado para ese trabajo; se trata de Miguel Gómez, el nuevo ministro de Hacienda, quien tendrá la tarea de reducir el déficit fiscal, estabilizar el recaudo tributario, entre otros aspectos de gran magnitud.

Miguel Gómez aseguró que el ajuste fiscal será gradual y que la eventual eliminación o fusión de ministerios requerirá cambios legales y una evaluación financiera. Foto: Montaje Semana

Gómez se refirió a varias de las medidas que tendrán que tomar, en una entrevista para el medio Blu Radio. Aseguró inicialmente que se contempla una fusión y modificación de los ministerios que actualmente funcionan en el país, dado que, según él, “no hay plata para pagar 19 ministerios y ministerios con nóminas que crecen innecesariamente”.

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Aseguró que el apretón es la única manera de mantener vivo el Estado, dado el tren de gastos que tiene que asumir el nuevo Gobierno. Indicó que lo que se encuentra en juego es la estabilidad de la economía colombiana con el recorte que planean realizar.

El equipo económico del presidente electo, Abelardo De La Espriella, estudia una reforma a la estructura del Estado para enfrentar el déficit fiscal y contener el crecimiento del gasto. Foto: GETTY IMAGES

Precisó que el recorte se dará de manera paulatina, dada la complejidad jurídica para desmontar un ministerio, esto debido a que se deben realizar nuevas leyes. Aseguró que el presidente será el encargado de definir un equipo para llevar a cabo esta tarea.

Respecto a la lista de entidades que se fusionarían, aseguró que aún no está definida con exactitud, por lo que deberán empezar a evaluar en materia financiera cuáles son las decisiones más convenientes para los temas fiscales.