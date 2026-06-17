Mundial 2026: Panini Colombia aclara lo que está pasando con las láminas

Avanza el Mundial 2026. Al margen de los partidos de fútbol, los aficionados intentan llenar el álbum Panini, todo un reto teniendo en cuenta que, por primera vez, son 48 equipos.

Son 994 láminas y, por tanto, se requieren disciplina e inversión económica. ¿Qué está pasando en Colombia? Muchas personas han hecho público su malestar porque no se consiguen láminas y, además, muchas de ellas han alcanzado montos inesperados.

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En varias ciudades reportan cómo los acaparadores “hacen su agosto” y sacan provecho de la excesiva reventa con precios impensados.

Lina María Bolívar, gerente de Unidad de Negocio de Panini Colombia, se pronunció: “Efectivamente, la semana pasada tuvimos agotado el producto, pero queremos darle la tranquilidad a todos los colombianos de que esta semana estamos trayendo millones de sobres para Colombia y van a poder completar su álbum en este Mundial. Estamos haciendo toda una estrategia comercial para que puedan, estos millones de sobres, ser surtidos en los diferentes canales de venta de algunas de las cadenas del país, caso Éxito, Pepe Ganga; importante, en nuestra página oficial paninitienda.com no hemos dejado de vender. Esta semana estamos despachando unas unidades de preventa de clientes que se sumaron en su momento. Entonces, tuvimos unos días de agotado, pero esta semana, para la tranquilidad de todo el mercado, están llegando millones de sobres a Colombia”.

A Bolívar le preguntaron por qué, por ejemplo, en Barranquilla están cobrando 500.000 pesos por una mona: la de Lucho Díaz.

Aseguran que esta semana están llegando millones de sobres del álbum del Mundial a Colombia. Foto: Panini

“En este Mundial, para Panini, no hay láminas difíciles; para Panini, todas las láminas tienen el mismo valor y nosotros imprimimos diferentes lotes de producción y todas tienen un mix perfecto. Claramente, es un tema de suerte (...). Pero desde Panini hacemos muchas acciones estratégicas y comerciales para lograr que los colombianos llenen el álbum. Lo primero es que el sábado anterior empezamos los intercambios de Panini. Estos intercambios son oficiales con las chicas Panini, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla; vamos a poder en Bucaramanga también tener intercambios oficiales (…) También nosotros desde Panini implementamos un servicio de completación. (…) A partir del 15 de julio, los coleccionistas, a través de nuestra página oficial paninitienda.com, van a poder adquirir las últimas 30 laminitas que les falten de su álbum a un costo de tan solo 1.500 pesos cada lámina (…)”, dijo en diálogo con Blu Radio.

“Sin duda, generó una expectativa muy alta el álbum del Mundial. Panini oficialmente no ha subido los precios. El sobre se mantiene en 5.000 pesos con siete laminitas, caja por 520.000 pesos, álbum pasta dura a 49.900 y álbum pasta blanda a 14.900. También es muy importante que digamos que al inicio del Mundial nosotros llegamos a más de 42.000 puntos de venta”, agregó, al desmarcarse de los excesos de las ventas.

“Sabemos, quizá por el desabastecimiento que tuvimos la semana anterior, que el mercado lo que hizo fue subir el precio, pero desde Panini, nuestros canales oficiales y nuestras cadenas y puntos oficiales, invitamos siempre a nuestros clientes a comprar en los puntos de venta de productos certificados (…). Desde Panini no hemos incrementado el precio en el mercado”, insistió.

La gerente también aseguró que habrá un kit de actualización, es decir, láminas con jugadores convocados a determinado equipo y que no estaban en el álbum Panini. “No es la primera vez que Panini lanza un kit de actualización. En el Mundial pasado tuvimos 79 jugadores actualizados. Este Mundial, como pasamos de 32 a 48 equipos, estamos estimando un kit de 120 jugadores. Esto va a venir tipo cuadrota, son todas las laminitas de los jugadores actualizados y va a tener un precio de venta sugerido en el mercado de 99.900 pesos; va a tener una distribución también en toda Colombia. Invitamos siempre a los coleccionistas y a los clientes a que sigan nuestras redes sociales @paninicol y nuestra página web paninitienda.com para que conozcan cuáles son unos de esos puntos de venta oficiales”.

“A partir de la segunda semana de julio también los coleccionistas van a poder adquirir, al igual que en los mundiales anteriores, kit de actualización. Sin duda, este mundial tenemos una grata sorpresa. Neymar también se vio sorprendido de poder estar convocado en el Mundial, lo vimos en los videos; entonces, este Mundial tiene también esa expectativa muy alta de que el kit de actualización va a tener a Neymar. Entonces, gran noticia para los colombianos que están llenando el álbum, pues que lo van a poder tener y adquirir a partir de la segunda semana de julio”, aseveró.

La directiva de Panini en Colombia habló de las láminas que no se pegan al álbum, pero son coleccionables. “Para este Mundial y desde el Mundial 2022, una apuesta editorial que hicimos desde Panini es que prácticamente estos son extra stickers, no forman parte de la colección base, no se pegan en el álbum. Entonces, se coleccionan como tipo trading card, que también sacamos esa colección en enero de este año y es un producto que efectivamente se colecciona. ¿Qué hacemos en Panini? Se escogieron los 22 mejores jugadores del mundo y están en edición oro, plata, bronce y color base. En cada cajita del álbum del Mundial, tú tienes un extra sticker. Entonces, te va a salir un jugador de color base, bronce, plata o dorado y, efectivamente, es el mismo coleccionista quien le está dando el valor”.

Luis Díaz en una lámina extra sticker de Panini. Foto: Panini

“Si te faltan laminitas Panini, a partir del 15 de julio en paninitienda.com, vas a poder adquirir las últimas 30 laminitas que te falten a un costo de 1.500 pesos por lámina”. El Mundial 2026 culminará el 19 de julio.