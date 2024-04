“Esa cifra de 9 billones es altamente improbable”: Acemi responde a Contraloría, tras informe de supuesta desviación de dineros de las EPS

Vesga no ocultó su preocupación. “Radicamos ante la Contraloría una comunicación en la que expresamos nuestras diferencias, esencialmente con la forma en que se ha presentado ese informe”, indicó.

Reiteró que se trata de un informe preliminar, por lo que aún no se puede hablar de “hallazgos materiales fiscales” y espera que una nueva versión del informe recoja las observaciones planteadas por el gremio de las EPS a la Contraloría.

Vesga señala que el informe de la Contraloría está basado en un Plan Único de Cuentas (PUC), “que nunca fue oficializado ni sigue la clasificación contable vigente”. Además, destaca que el órgano de control no les advirtió a las EPS sobre el uso de dicho plan. Y ese sería el origen de las discrepancias en los datos presentados.

La presidenta de Acemi explica en SEMANA que esa cifra de 9,3 billones de la que habla la CGR “es altamente improbable toda vez que representa casi el 20 % del presupuesto” asignado entre 2020 y 2021 y eso solo “hubiera pasado de no existir controles de ningún tipo a esos recursos”.

Agrega que “el informe preliminar es una presentación en PowerPoint de 36 diapositivas que no está acompañado ni soportado por un documento escrito y no se trata de un informe definitivo, sino provisional. En el momento de su divulgación ante las autoridades, las EPS auditadas no habían dado respuesta a los presuntos hallazgos encontrados por la Contraloría y estaba cursando el plazo para que, en ejercicio de su derecho a la réplica, sustentaran sus cifras ante el ente de control”