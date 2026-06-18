Él es Manuel García Rulfo, el misterioso hombre que fue visto con Shakira en un hotel

En las últimas horas, el nombre de Manuel García Rulfo se ha convertido en tendencia internacional y ha generado una ola de comentarios en redes sociales y medios de entretenimiento, luego de que fuera captado junto a Shakira a la salida de un exclusivo hotel de Los Ángeles.

Su encuentro, como era de esperarse, no pasó desapercibido entre los paparazzi y los seguidores de ambas celebridades, despertando rumores de un posible romance. Mientras algunos consideran que podría tratarse de una simple reunión entre amigos o colegas, otros han alimentado las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

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Por eso, la atención mediática ha estado fija en el nombre de Manuel García Rulfo, aumentando la expectativa y el interés del público por conocer quién es este misterioso hombre con el que la artista barranquillera se mostró bastante cercana.

Un galán de televisión

Una vez se viralizaron las imágenes del encuentro de Shakira con Manuel García Rulfo, varios usuarios destacaron en redes sociales destacaron la apariencia del actor, calificándolo como “todo un galán” y no es para menos, pues se trata de una figura reconocida en la industria del entretenimiento.

Rulfo es un actor mexicano de 45 años, protagonista de los éxitos The Lincoln Lawyer, donde interpreta al abogado Mickey Haller; y Pedro Páramo, disponibles en Netflix.

De acuerdo con el diario El Mundo, de España, Manuel es familiar de Juan Rulfo, afamado escritor, guionista y fotógrafo, considerado uno de los autores en español más importantes del siglo XX.

Nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco y desde muy joven mostró su interés por el cine. No obstante, antes de dedicarse a la actuación, el mexicano aspiraba a convertirse en fotógrafo de National Geographic.

Al final, en medio de sus estudios, terminó descubriendo que lo que realmente lo inspirada era estar frente a las cámaras. A lo largo de su trayectoria también ha participado en otras producciones hollywoodenses como Jurassic World, Los siete magníficos, Muerte en el Nilo, Asesinato en el Orient Express, Sicario: Day of the Soldado, 6 Underground, Greyhound, A Man Called Otto y más.

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Sin embargo, la imagen de García Rulfo aumentó su popularidad gracias a The Lincoln Lawyer, interpretando un personaje que anteriormente había sido llevado previamente al cine por Matthew McConaughey.

A diferencia de muchas estrellas de Hollywood, Manuel García Rulfo opta por mantener un bajo perfil en las redes sociales. En una entrevista con GQ en 2024, el actor mexicano confesó que ha eliminado su cuenta de Instagram en varias ocasiones, ya que prefiere compartir imágenes de paisajes, animales y viajes, en lugar de exponer aspectos relacionados con su vida privada.