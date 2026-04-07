A Tolima se le escapan puntos contra Universitario en Ibagué: así fue el debut en Libertadores

En un partido disputado, y con opciones para ambos conjuntos, Deportes Tolima (COL) y Universitario Deportes (PER) empataron 0-0 por la primera fecha del grupo B en la Copa Libertadores.

El compromiso se disputó este martes, 7 de abril de 2026, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Tolima, representante de Colombia, tenía al frente un rival complicado, uno de los equipos más fuertes de Perú.

Universitario se plantó fuerte en Ibagué e, incluso, logró asustar en varios tramos al Deportes Tolima. Eso sí, los pijaos también tuvieron chances claras de gol que tampoco supieron aprovechar.

Hay ruido en Deportes Tolima, que espera aprovechar su localía de la mejor manera y con miras a un posible clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Destacan varios aspectos en Lucas González y sus dirigidos de cara a lo que viene.

Tolima empató en casa ante Universitario en su debut por Copa Libertadores 2026. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Universitario Deportes remató 10 veces al arco, contra seis del Deportes Tolima. La posesión favoreció mayoritariamente al vinotinto y oro, con un claro 66% ante el 34% de su rival en esta noche. En pases, la precisión también fue mejor para los locales.

Para conocer la posición del Deportes Tolima en la tabla del grupo B, resta esperar lo que ocurra en el partido entre Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay, los otros dos integrantes de la zona. Este se llevará a cabo el 8 de abril de 2025 a partir de las 5:00 p.m. (hora colombiana).

El próximo partido de Deportes Tolima en Copa Sudamericana será el 14 de abril, en Uruguay, ante Club Nacional de Fútbol.

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Datos que dejó el partido entre Tolima y Universitario

Marcador final : Tolima 0 - 0 Universitario

: Tolima 0 - 0 Universitario Fecha : 7 de abril de 2026 - jornada 1 del grupo B en la Copa Libertadores

: 7 de abril de 2026 - jornada 1 del grupo B en la Copa Libertadores Estadio : Manuel Murillo Toro de Ibagué

: Manuel Murillo Toro de Ibagué Alineaciones:

Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Jherson Mosquera, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Bryan Rovira, Sebastian Guzman, Adrián Parra, Juan Pablo Torres; Luis Chino Sandoval. DT: Lucas González.

Universitario Deportes: Miguel Ángel Vargas; Álex Valera, Caín Fara, William Riveros, Matías Di Benedetto, José Carabalí; Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo Molina, Jairo Concha; José Rivera Martínez, César Inga. DT: Javier Rabanal.