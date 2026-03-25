Irán niega que haya negociaciones “directas o indirectas” con Estados Unidos

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que no hay negociaciones en marcha con Estados Unidos, pero aseguró que “países amigos” están consultando tanto con Washington como con Teherán sobre el asunto.

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La noticia llega en un momento en el que Islamabad se ha postulado como posible facilitador de un acuerdo que ponga fin a la ofensiva sorpresa lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

“Hemos oído informaciones a través de medios, pero según mi información, y contrariamente a las afirmaciones del presidente Donald Trump, no han tenido lugar negociaciones, directas ni indirectas, entre los dos países hasta ahora”, ha afirmado Moghadam en declaraciones recogidas por la cadena qatarí Al Jazeera.

Reza Amiri Moghadam Foto: X/@IranAmbPak

En todo caso, el representante diplomático iraní en Pakistán, ha apuntado que “países amigos” han mantenido “consultas con ambas partes” con el objetivo de poner fin a la guerra.

Estas declaraciones llegan cuando las autoridades de Pakistán se han ofrecido a “acoger” unas “conversaciones significativas” entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra desatada en Oriente Próximo.

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El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, dijo que podría facilitar conversaciones “concluyentes que permitan una solución integral al conflicto en curso”.

En la misma línea, países como Turquía y Omán han multiplicado los contactos diplomáticos toda vez que Trump ha cambiado de marcha en el conflicto en Irán y se abre ahora a relanzar un proceso de negociación con la República Islámica para estudiar una salida diplomática a la guerra.

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Tras desvelar “conversaciones muy sólidas” con Irán los últimos días y subrayar que hay un “importante” consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra, Trump ha insistido en lanzar negociaciones que pasarían por que la República Islámica renuncie explícitamente a poseer armas nucleares.

De lado iraní vienen rechazando que se estén produciendo negociaciones con Washington y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, atribuyó el anuncio del presidente estadounidense sobre un inminente un acuerdo con Teherán a un intento de “manipular” el precio del petróleo.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, dijo que Teherán sigue de cerca “todos los movimientos estadounidenses” en Oriente Próximo, en medio de las informaciones sobre un posible despliegue de cientos de paracaidistas en la región en plena ofensiva junto a Israel contra el país asiático.

We are closely monitoring all US movements in the region, especially troop deployments.



What the generals have broke, the soldiers can't fix; instead, they will fall victim to Netanyahu's delusions.



Do not test our resolve to defend our land. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 25, 2026

“Estamos siguiendo de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de tropas”, ha dicho Qalibaf en un mensaje en redes sociales.

“Los soldados no pueden arreglar lo que los generales han roto y caerán víctima de las alucinaciones de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu”, dijo.