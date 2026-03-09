Economía

Precio del petróleo se dispara en el mundo: Brent y WTI se acercan a los 100 dólares por barril

Tras el conflicto en Medio Oriente, la escalada del precio se ha agudizado para dos de las referencias más importantes en el mundo.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 12:50 p. m.
Los mercados mundiales siguen viviendo las consecuencias de la guerra contra Irán. Sube el dólar y el petróleo. Imagen creada con Gemini AI
Los mercados mundiales siguen viviendo las consecuencias de la guerra contra Irán. Sube el dólar y el petróleo. Imagen creada con Gemini AI Foto: El País

Desde hace poco más de dos semanas, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, se desencadenó una fuerte guerra en Oriente Medio, situación que empezó a sacudir a los mercados energéticos de manera paulatina. La afectación se dio principalmente en el mercado petrolero, teniendo en cuenta que Irán es el tercer país con las mayores reservas petroleras en todo el mundo.

La referencia de petróleo Brent es una de las que más ha crecido. Esto dado que superó el precio de los 90 dólares por barril y se acerca cada vez más a un valor de 100 dólares, que no se ha visto desde hace varios años.

Se ha impulsado al alza. Foto: Getty Images

En principio, el fuerte repunte se da en razón del creciente temor de los inversionistas a que se dé una interrupción en el suministro a nivel global de crudo, en medio de la intensificación de ataques a Irán y el aumento de las tensiones en la región.

Se estima que, desde el inicio del conflicto, el crudo de ambas referencias ha subido hasta cerca del 70%. Solo durante la jornada de hoy ha crecido casi un 6%.

La guerra contra Irán aumentó este lunes 2 de marzo los precios del petróleo. Se teme que haya escalada de precios.
La guerra contra Irán aumentó los precios del petróleo. Se teme que haya escalada de precios. Foto: AFP

El estrecho de Ormuz, una de las zonas que presiona las alzas del petróleo

Una de las razones por las que hay mayores presiones al precio es por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, un sector que es un paso estratégico por el que transita cerca del 20% del petróleo que se consume a nivel mundial. En caso de que se bloquee este corredor marítimo, se restringiría de manera peligrosa el suministro y esto dispararía aún más los precios.

Es importante tener en cuenta que en Colombia también se verían los efectos relacionados al encarecimiento del petróleo. Esto dado que la referencia Brent es la principal transada. Se estima que un encarecimiento del 10% del petróleo podría subir el PIB en 40 puntos básicos (0,40%).

El anuncio de una mayor oferta de petróleo tumbó sus precios. Las empresas más grandes de carbón térmico en Colombia informaron sobre un recorte de su producción.
La situación ha impactado el precio del crudo. Foto: adobe stock

