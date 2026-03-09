Dólar en casas de cambio para este 9 de marzo: así se mueve la moneda en este mercado

El dólar americano es una de las divisas más importantes a nivel global. Durante los últimos días, ha fluctuado de manera importante en el mercado spot colombiano, tras tocar mínimos de $3.590 y luego repuntar hace algunos días hasta los $3.800. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar una mayor rentabilidad con la compra y venta de divisas.

Las casas de cambio son establecimientos en los que los consumidores pueden adquirir este tipo de monedas sin necesidad de realizar numerosos trámites o de llenar varios papeles.

Es por ello que aquí le contamos cuáles son las variaciones en ese mercado. Los precios de compra, venta y spread de distintas maneras:

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Análisis del mercado cambiario para este lunes 9 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,656.67 y de venta de $3,766.25.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las distintas ciudades, tenga en cuenta esta tabla con los precios en casas de cambio en la capital y en otras zonas del país.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,716 3,785 69 Cali 3,580 3,700 120 Cúcuta 3,700 3,755 55 Medellín 3,602 3,754 152 Pereira 3,700 3,800 100

De otro lado, si lo que desea saber es el valor de la divisa y su cambio en la última semana, revise el histórico evidenciado en la siguiente tabla:

Fecha Compra Venta TRM domingo 8 de marzo de 2026 3656.67 3766.25 3795.55 sábado 7 de marzo de 2026 3655.42 3765 3795.55 viernes 6 de marzo de 2026 3659.17 3769.58 3767.94 jueves 5 de marzo de 2026 3634.17 3746.67 3751.41 miércoles 4 de marzo de 2026 3622.08 3729.38 3797.64 martes 3 de marzo de 2026 3627.71 3735 3768.73 lunes 2 de marzo de 2026 3601.3 3712.39 3766.3

Finalmente, es importante también que analice el dólar en los establecimientos de cambio, que son los que permiten las transacciones de compra y venta. Tenga en cuenta esta tabla con las casas de cambio en todo el país.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,720 3,820 100 Amerikan Cash 3,720 3,780 60 Cambios Kapital 3,730 3,760 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,720 3,765 45 EuroDolar 3,700 3,780 80 Latin Cambios 3,700 3,770 70

Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en un mercado bajo la ley de oferta y demanda. Es decir, no toman el precio oficial de ninguna entidad del Estado, sino que definen su precio a partir del mercado.

Entre los factores que evalúan se encuentra la TRM, los precios en otras casas de cambio, los precios en bancos y la fluctuación en la BVC.