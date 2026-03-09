Economía

Dólar en casas de cambio para este 9 de marzo: así se mueve la moneda en este mercado

Tenga en cuenta la fluctuación de la divisa.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 7:08 a. m.
Este es el movimiento de la divisa.
Este es el movimiento de la divisa. Foto: Adobe Stock

El dólar americano es una de las divisas más importantes a nivel global. Durante los últimos días, ha fluctuado de manera importante en el mercado spot colombiano, tras tocar mínimos de $3.590 y luego repuntar hace algunos días hasta los $3.800. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar una mayor rentabilidad con la compra y venta de divisas.

Las casas de cambio son establecimientos en los que los consumidores pueden adquirir este tipo de monedas sin necesidad de realizar numerosos trámites o de llenar varios papeles.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
El dólar se mueve en alta volatilidad. Foto: Banco Unión

Es por ello que aquí le contamos cuáles son las variaciones en ese mercado. Los precios de compra, venta y spread de distintas maneras:

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Análisis del mercado cambiario para este lunes 9 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,656.67 y de venta de $3,766.25.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar el valor del dólar en las distintas ciudades, tenga en cuenta esta tabla con los precios en casas de cambio en la capital y en otras zonas del país.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7163,78569
Cali3,5803,700120
Cúcuta3,7003,75555
Medellín3,6023,754152
Pereira3,7003,800100
Dólar dólares
Tenga en cuenta cómo se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si lo que desea saber es el valor de la divisa y su cambio en la última semana, revise el histórico evidenciado en la siguiente tabla:

FechaCompraVentaTRM
domingo 8 de marzo de 20263656.673766.253795.55
sábado 7 de marzo de 20263655.4237653795.55
viernes 6 de marzo de 20263659.173769.583767.94
jueves 5 de marzo de 20263634.173746.673751.41
miércoles 4 de marzo de 20263622.083729.383797.64
martes 3 de marzo de 20263627.7137353768.73
lunes 2 de marzo de 20263601.33712.393766.3

Finalmente, es importante también que analice el dólar en los establecimientos de cambio, que son los que permiten las transacciones de compra y venta. Tenga en cuenta esta tabla con las casas de cambio en todo el país.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7203,820100
Amerikan Cash3,7203,78060
Cambios Kapital3,7303,76030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7203,76545
EuroDolar3,7003,78080
Latin Cambios3,7003,77070
Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en un mercado bajo la ley de oferta y demanda. Es decir, no toman el precio oficial de ninguna entidad del Estado, sino que definen su precio a partir del mercado.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense ha estado en un escenario volátil. Foto: El País

Entre los factores que evalúan se encuentra la TRM, los precios en otras casas de cambio, los precios en bancos y la fluctuación en la BVC.

