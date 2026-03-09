Dólar en casas de cambio para este 9 de marzo: así se mueve la moneda en este mercado

El dólar americano es una de las divisas más importantes a nivel global. Durante los últimos días, ha fluctuado de manera importante en el mercado spot colombiano, tras tocar mínimos de $3.590 y luego repuntar hace algunos días hasta los $3.800. Esto ha llamado la atención de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar una mayor rentabilidad con la compra y venta de divisas.
Las casas de cambio son establecimientos en los que los consumidores pueden adquirir este tipo de monedas sin necesidad de realizar numerosos trámites o de llenar varios papeles.
Es por ello que aquí le contamos cuáles son las variaciones en ese mercado. Los precios de compra, venta y spread de distintas maneras:
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes
Análisis del mercado cambiario para este lunes 9 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,656.67 y de venta de $3,766.25.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar el valor del dólar en las distintas ciudades, tenga en cuenta esta tabla con los precios en casas de cambio en la capital y en otras zonas del país.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,716
|3,785
|69
|Cali
|3,580
|3,700
|120
|Cúcuta
|3,700
|3,755
|55
|Medellín
|3,602
|3,754
|152
|Pereira
|3,700
|3,800
|100
De otro lado, si lo que desea saber es el valor de la divisa y su cambio en la última semana, revise el histórico evidenciado en la siguiente tabla:
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|domingo 8 de marzo de 2026
|3656.67
|3766.25
|3795.55
|sábado 7 de marzo de 2026
|3655.42
|3765
|3795.55
|viernes 6 de marzo de 2026
|3659.17
|3769.58
|3767.94
|jueves 5 de marzo de 2026
|3634.17
|3746.67
|3751.41
|miércoles 4 de marzo de 2026
|3622.08
|3729.38
|3797.64
|martes 3 de marzo de 2026
|3627.71
|3735
|3768.73
|lunes 2 de marzo de 2026
|3601.3
|3712.39
|3766.3
Finalmente, es importante también que analice el dólar en los establecimientos de cambio, que son los que permiten las transacciones de compra y venta. Tenga en cuenta esta tabla con las casas de cambio en todo el país.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,720
|3,820
|100
|Amerikan Cash
|3,720
|3,780
|60
|Cambios Kapital
|3,730
|3,760
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,720
|3,765
|45
|EuroDolar
|3,700
|3,780
|80
|Latin Cambios
|3,700
|3,770
|70
Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en un mercado bajo la ley de oferta y demanda. Es decir, no toman el precio oficial de ninguna entidad del Estado, sino que definen su precio a partir del mercado.
Entre los factores que evalúan se encuentra la TRM, los precios en otras casas de cambio, los precios en bancos y la fluctuación en la BVC.