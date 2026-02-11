Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios ante Águilas con gol de Radamel Falcao

Millonarios le ganó a Águilas Doradas en El Campín con gol de Radamel Falcao García y suma su primera victoria en la Liga Betplay.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

11 de febrero de 2026, 8:56 p. m.
Falcao García celebra su primer gol en el 2026.
Falcao García celebra su primer gol en el 2026. Foto: Colprensa

Noche mágica para Millonarios en El Campín de Bogotá con Radamel Falcao García como gran protagonista. Hubo revisión del VAR, penalti a favor del equipo azul y El Tigre al cobro para colocar el 1-0 final ante Águilas Doradas, en juego por la sexta fecha de la Liga Betplay en el estadio El Campín de Bogotá, que tuvo buen comportamiento de la gramilla ante el mar de dudas y críticas.

Era una prueba de fuego para el técnico Fabián Bustos en su primera cita con la exigente hinchada azul en El Campín. El entrenador sigue con su premisa de mantener su arco en cero como primer objetivo y por eso salió con cinco defensas (dos carrileros) en el pitazo inicial en la ciudad de Bogotá.

Minutos antes del comienzo del partido, el técnico Fabián Bustos había sorprendido por la decisión de dejar a Falcao García en la suplencia y comenzó con la dupla de Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, con Carlos Darwin Quintero por el interior y Rodrigo Ureña y Mateo García en el tándem. Tras un primer tiempo sin goles, la única anotación llegó con El Tigre en la cancha.

Y es que fue un primer tiempo muy pálido, con pocas opciones de gol y Águilas Doradas intentando hacer daño en el arco de Diego Novoa. Para la segunda parte, Fabián Bustos prefirió hacer cambios en su zona ofensiva y vio que era el momento para que Falcao saltara a la cancha en lugar de Carlos Darwin Quintero.

Gol de Falcao para Millonarios

Los defensas de Águilas Doradas tenían bien referenciado al jugador estrella azul, pero todo el plan defensivo se fue al piso en un tiro de esquina, donde hubo un forcejeo con Andrés Llinás en el área del club visitante.

Millonarios celebró el primer gol de Falcao García en el 2026.
Millonarios celebró el primer gol de Falcao García en el 2026. Foto: Colprensa

El árbitro tuvo que ir al VAR para revisar, donde el jugador de Águilas Doradas fue pillado tomando de la camiseta a Andrés Llinás. Minutos después, se decretó penalti para Millonarios y Falcao al cobro para el 1-0 final y júbilo azul en El Campín.

La tabla de la Liga Betplay

Este gol de Falcao fue suficiente para que Millonarios gane su primer partido en la Liga Betplay luego de cinco partidos sin ver el triunfo y la salida de Hernán Torres, producto de tres derrotas y dos empates. El juego en Bogotá cambió desde el ingreso de El Tigre y el efecto anímico que inyectó en la cancha.

Millonarios escala en la tabla de posiciones y sale del fondo gracias al 1-0, o al menos se aleja de los últimos lugares tras cazar la casilla 16 de forma temporal. Esta anotación inspira a los dirigidos por Fabián Bustos para ir por más victorias para mantener la confianza en la hinchada.

Noticias Destacadas