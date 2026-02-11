Fotos y videos: la gramilla de El Campín luego de fuerte aguacero y a minutos de Millonarios vs. Águilas

El uso del estadio El Campín de Bogotá para conciertos y partidos de fútbol tuvo un efecto negativo y la gramilla está pasando cuenta de cobro por el desgaste y el poco tratamiento que ha tenido. El operador Sencia se mueve en medio de grandes críticas y trabaja contrarreloj para solucionar lo más pronto posible y tener el escenario listo para la música y el deporte.

Las cosas parecía que iban bien, pero la naturaleza les jugó en contra y la lluvia les hizo quedar muy mal ante los hinchas en el fútbol colombiano. Los aguaceros de los últimos días en la capital de Colombia desnudaron una problemática real que el operador parece no tuvo en cuenta. Los fanáticos están furiosos y exigen respuestas.

Incluso, el mal estado de la gramilla forzó por parte de la Dimayor a aplazamientos que no estaban en la programación desde el primer momento de la temporada. América de Cali, Fortaleza, Atlético Nacional, Santa Fe, Millonarios y Deportivo Pereira fueron los perjudicados.

Estado de la grama en El Campín tras juego Santa Fe vs. Pereira por Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Debido al cronograma tan ajustado en Liga Betplay, los compromisos internacionales y la poca maniobra para reprogramar partidos, Millonarios se da cita contra Águilas Doradas en El Campín y pondrá a prueba la gramilla de El Campín. Santa Fe, contra Deportivo Pereira y Once Caldas, ya había sentido el deterioro de la gramilla.

Imágenes de la gramilla de El Campín

¡ASÍ ESTÁ EL CAMPÍN! 🏟️



5:40 PM. Este es el estado de la grama del Campín. Dejó de llover hace más de una hora. De entrada se ve mejor. pic.twitter.com/LRS5XYO5le — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) February 11, 2026

Antes de Millonarios vs. Águilas Doradas, la lluvia volvió a hacerse presente en Bogotá y los ojos volvieron a la gramilla de El Campín. Durante el clima lluvioso, en redes sociales se filtraron videos con plásticos encima del césped para que no tuviera efectos negativos.

El Estadio El Campín antes de Millonarios vs. Águilas. Foto: Cortesía: @diegonoticia

Cabe recordar que el juego de Millonarios ante el Medellín tuvo que ser aplazado por los charcos y tuvo que jugarse al día siguiente.

La gramilla de El Campín antes de Millonarios vs. Águilas. Foto: Cortesía: @CaracolDeportes

La lluvia fuerte duró algo más de una hora y se espera que para la hora del partido, haya drenado al máximo para que el barro no se haga presente. Además del resultado de Millonarios con Fabián Bustos en su segunda presentación como técnico, la gramilla también será noticia.

A esta hora en el campin....ya la grama no es de pasto si no de plástico... está lloviendo durísimo pic.twitter.com/Ywnzdnmw7T — marisol (@solecito200) February 11, 2026

Los montajes con escenarios en el centro del campo, el peso de la misma y las configuraciones de 360 grados, más las personas encima de la gramilla durante horas y los gramos de alcohol que caen en el pasto, permiten que el césped sea desgastado, pero las miradas se colocan en las soluciones de Sencia, que al parecer no han dado resultados.