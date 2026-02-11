Una fuerte granizada cae en la tarde de este miércoles 11 de febrero en el norte de Bogotá, generando caos vehicular en varias zonas.

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 11 de febrero: fuertes lluvias con granizo dejan carros atrapados en la Autopista Norte

De acuerdo con el más reciente reporte de Movilidad, lo anterior ha generado inundaciones y encharcamientos en la autopista Norte con calle 209, en la carrera Séptima con calles 153-163 y 237, así como en la carrera Séptima con calle 146.

“Fuerte lluvia con granizada se registra a esta hora al norte de la ciudad. Se recomienda, por precaución, no tomar la cra. 7 y Autonorte; estos corredores registran inundaciones en varios puntos”, informaron desde Movilidad.

En redes sociales algunos internautas compartieron aterradores videos:

Terrible aguacero en el norte de Bogotá. Esto es sobre la carrera séptima. pic.twitter.com/LMiKoTNcfJ — Óscar Rueda (@oscarmrueda) February 11, 2026

#Bogotá | Se presenta un fuerte aguacero con granizada en el norte de la ciudad, lo que ha generado afectaciones en varios tramos de la carrera Séptima y la Autonorte, autoridades recomienda evitar estos corredores. pic.twitter.com/pWn2kYlMzz — La FM (@lafm) February 11, 2026

Torrencial aguacero en el norte de Bogotá, vientos extremadamente fuertes, nunca había visto esto en Bogotá pic.twitter.com/wGxHaIBixg — Andrés Valcárcel Strong 🇨🇴 (@valcarcelstrong) February 11, 2026

Por su parte, desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá anunciaron que se encuentran en el canal de la calle 153 con carrera 8 verificando las condiciones del caudal.

Agregaron desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático: “Nuestros equipos verificaron el tramo de la calle 153 a la 156, entre las carreras 7C y 7F, tras las lluvias registradas en el norte de Bogotá. A esta hora, los niveles del agua han bajado y continuamos en monitoreo preventivo del sector”.

Así mismo, desde Movilidad informaron que, además del norte de Bogotá, llueve con fuerza en las localidades de Puente Aranda, Rafael Uribe, Usme, Tunjuelito, San Cristóbal y Fontibón.

Más temprano, en su reporte diario, el Ideam había informado que durante la tarde de este miércoles se esperaba nubosidad variable con predominio de tiempo seco, aunque no descartaba lluvias ligeras a moderadas en zonas de las localidades de Suba y Usaquén.

“En la noche se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la ciudad”, agregó el Ideam en su informe entregado en horas de la mañana de este miércoles.