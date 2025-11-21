Suscribirse

NACIÓN

Lluvia dentro del Aeropuerto El Dorado: filtraciones inundaron zonas de la terminal en medio de fuerte granizada en Bogotá

Las imágenes que circulan muestran columnas de agua cayendo desde el techo.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

21 de noviembre de 2025, 10:11 p. m.
Las lluvias afectaron al Aeropuerto el Dorado.
Las lluvias afectaron el Aeropuerto el Dorado.

El Aeropuerto Internacional El Dorado vivió este viernes una emergencia por filtraciones de agua en varias zonas del terminal, después de una fuerte lluvia acompañada de granizo que, según videos difundidos en redes sociales, provocó que el agua entrara al edificio y se formaran encharcamiento en pasillos y accesos.

Las imágenes que circulan muestran columnas de agua cayendo desde puntos del techo y acumulaciones en áreas de tránsito. En algunos videos, se ve el efecto comparable a la lluvia dentro de la terminal.

Contexto: Sindicatos de la Dian bloquean vía de acceso al aeropuerto El Dorado en Bogotá. Vea las imágenes

OPAIN, concesionaria que administra El Dorado, emitió un comunicado en el que atribuye las filtraciones al desbordamiento de “tragantes y sistemas de drenaje” de las cubiertas tras la intensa granizada. Allí, la entidad pidió disculpas a los pasajeros y usuarios, aseguró que activó un plan de manejo de emergencia y dijo que equipos técnicos avanzas en el control de la situación y en la evaluación de los impactos.

A pesar de la presencia de agua en áreas públicas, OPAIN señalaron que, por el momento, la operación aérea continúa con normalidad: las salidas y llegadas de vuelos nacionales e internacionales no fueron suspendidas inmediatamente. Las autoridades del aeropuerto anunciaron que informarán cualquier novedad.

Contexto: ¿Qué pasó con el trabajador que murió en el Aeropuerto El Dorado? MinTrabajo anunció 4 medidas

En paralelo a la emergencia dentro de la terminal aérea, Bogotá ha enfrentado una tarde particularmente difícil por las fuertes lluvias. La Secretaría de Movilidad y los organismos de emergencia reportaron múltiples afectaciones en varios puntos de la ciudad, donde se registraron encharcamientos, caídas de árboles y cierres preventivos.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en la avenida El Dorado, calle 26, en sentido oriente-occidente, donde un árbol cayó a la altura de la avenida Rojas.

El hecho bloqueó parte de la calzada externa y complicó el acceso hacia el aeropuerto, mientras los equipos distritales adelantaban la remoción del tronco y la regulación del tráfico para evitar mayores demoras en la zona.

Pero no fue el único punto afectado. Bomberos de Bogotá confirmaron más inundaciones en varias sectores de la capital, especialmente en Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Suba.

Contexto: Ideam entregó el pronóstico del clima para este viernes 21 de noviembre: advierte lluvias y actividad eléctrica

Entre los lugares reportados se encuentran la calle 63 con carrera 59A, la carrera 23 con calle 63A, la carrera 19A con calle 63C, la calle 66 con carrera 59, la carrera 1C con calle 43B Sur, la carrera 12 con calle 71G Sur y carrera 72 con calle 181.

En estos puntos, las unidades de emergencia realizaron labores de drenaje y verificación de riesgos.

