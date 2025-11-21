Lluvia dentro del Aeropuerto El Dorado: filtraciones inundaron zonas de la terminal en medio de fuerte granizada en Bogotá

El Aeropuerto Internacional El Dorado vivió este viernes una emergencia por filtraciones de agua en varias zonas del terminal, después de una fuerte lluvia acompañada de granizo que, según videos difundidos en redes sociales, provocó que el agua entrara al edificio y se formaran encharcamiento en pasillos y accesos.

Las imágenes que circulan muestran columnas de agua cayendo desde puntos del techo y acumulaciones en áreas de tránsito. En algunos videos, se ve el efecto comparable a la lluvia dentro de la terminal.

OPAIN, concesionaria que administra El Dorado, emitió un comunicado en el que atribuye las filtraciones al desbordamiento de “tragantes y sistemas de drenaje” de las cubiertas tras la intensa granizada. Allí, la entidad pidió disculpas a los pasajeros y usuarios, aseguró que activó un plan de manejo de emergencia y dijo que equipos técnicos avanzas en el control de la situación y en la evaluación de los impactos.

#AEstaHora se registra un fuerte aguacero en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá pic.twitter.com/WyJd2d7gbv — Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 21, 2025

A pesar de la presencia de agua en áreas públicas, OPAIN señalaron que, por el momento, la operación aérea continúa con normalidad: las salidas y llegadas de vuelos nacionales e internacionales no fueron suspendidas inmediatamente. Las autoridades del aeropuerto anunciaron que informarán cualquier novedad.

En paralelo a la emergencia dentro de la terminal aérea, Bogotá ha enfrentado una tarde particularmente difícil por las fuertes lluvias. La Secretaría de Movilidad y los organismos de emergencia reportaron múltiples afectaciones en varios puntos de la ciudad, donde se registraron encharcamientos, caídas de árboles y cierres preventivos.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en la avenida El Dorado, calle 26, en sentido oriente-occidente, donde un árbol cayó a la altura de la avenida Rojas.

El hecho bloqueó parte de la calzada externa y complicó el acceso hacia el aeropuerto, mientras los equipos distritales adelantaban la remoción del tronco y la regulación del tráfico para evitar mayores demoras en la zona.

#EnDesarrollo A esta hora se reportan filtraciones de agua en el interior del aeropuerto El Dorado de Bogotá, luego del aguacero acompañado de granizo de esta tarde. La situación se suma a los retrasos causados por la niebla en la mañana. pic.twitter.com/DyZjA3p4WB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 21, 2025

Pero no fue el único punto afectado. Bomberos de Bogotá confirmaron más inundaciones en varias sectores de la capital, especialmente en Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Suba.

Entre los lugares reportados se encuentran la calle 63 con carrera 59A, la carrera 23 con calle 63A, la carrera 19A con calle 63C, la calle 66 con carrera 59, la carrera 1C con calle 43B Sur, la carrera 12 con calle 71G Sur y carrera 72 con calle 181.