Ideam entregó el pronóstico del clima para este viernes 21 de noviembre: advierte lluvias y actividad eléctrica
La institución reveló el informe sobre cómo estará el clima en las ciudades principales del país y en los diferentes departamentos.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país durante este viernes, 21 de noviembre de 2025.
De acuerdo con el informe, se esperan lluvias en diferentes sectores de la región Pacífica, Andina (occidente, norte y sur), y Caribe (centro y sur).
Además, se advierte de precipitaciones importantes y acompañadas de actividad eléctrica en los departamentos de Antioquia, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Las lluvias con menor intensidad, según el Ideam, se van a presentar en el Amazonas, Guainía, Meta y Vichada.
Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que habrá cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte del área. Sin embargo, en el sur es posible que se desarrolle nubosidad y que, además, en la parte marítima haya precipitaciones.
En el caso de la ciudad de Bogotá, el pronóstico indica que en la mañana habrá condiciones secas, aunque no se descartan lloviznas en el suroccidente.
Para la tarde, se estiman precipitaciones de carácter ligero y moderado en amplios sectores, especialmente en las localidades de Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Kennedy.
Finalmente, en la noche habrá lloviznas y lluvias ligeras en el occidente, norte y sur de la capital del país, las más fuerte estarán en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.
Así estará el clima en otras ciudades
- Barranquilla: No se descartan algunas lluvias ocasionales en la mañana. Tiempo seco se prevé para la tarde y noche. (T. máx.: 33 °C).
- Cartagena: Cielo mayormente nublado, son posibles lluvias en la mañana y tiempo seco hacia la tarde y en la noche. (T. máx.: 31 °C).
- Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lluvias en la tarde y la noche. (T. máx.: 28 °C).
- Tunja: Predominará el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 19 °C)
- Bucaramanga: cielo mayormente nublado con posibles lloviznas ocasionales en la mañana, probables lluvias moderadas hacia las horas de la tarde. (T. máx.: 28 °C).
- Cali: Condiciones mayormente nubladas con lluvias ligeras en la jornada. (T. máx.: 29 °C)