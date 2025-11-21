Ideam entregó el pronóstico del clima para este viernes 21 de noviembre: advierte lluvias y actividad eléctrica

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país durante este viernes, 21 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el informe, se esperan lluvias en diferentes sectores de la región Pacífica, Andina (occidente, norte y sur), y Caribe (centro y sur).

Ideam prevé lluvias en Colombia parea este viernes. | Foto: Getty Images

Además, se advierte de precipitaciones importantes y acompañadas de actividad eléctrica en los departamentos de Antioquia, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Las lluvias con menor intensidad, según el Ideam, se van a presentar en el Amazonas, Guainía, Meta y Vichada.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que habrá cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte del área. Sin embargo, en el sur es posible que se desarrolle nubosidad y que, además, en la parte marítima haya precipitaciones.

En el caso de la ciudad de Bogotá, el pronóstico indica que en la mañana habrá condiciones secas, aunque no se descartan lloviznas en el suroccidente.

Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam. | Foto: Agencia: 123rf

Para la tarde, se estiman precipitaciones de carácter ligero y moderado en amplios sectores, especialmente en las localidades de Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Kennedy.

Finalmente, en la noche habrá lloviznas y lluvias ligeras en el occidente, norte y sur de la capital del país, las más fuerte estarán en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

Así estará el clima en otras ciudades