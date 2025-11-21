Suscribirse

Ideam entregó el pronóstico del clima para este viernes 21 de noviembre: advierte lluvias y actividad eléctrica

La institución reveló el informe sobre cómo estará el clima en las ciudades principales del país y en los diferentes departamentos.

Redacción Nación
21 de noviembre de 2025, 12:08 p. m.
En la noche de este viernes se registraron en el sur de Cali, fuertes lluvias que causaron fuertes tormentas eléctricas. Sin embargo, las autoridades no reportaron graves emergencias, ni personas lesionadas. Foto Jorge Orozco / El País.
Lluvias con tormentas eléctricas en la ciudad de Cali. | Foto: Jorge Orozco

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en las principales ciudades del país durante este viernes, 21 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el informe, se esperan lluvias en diferentes sectores de la región Pacífica, Andina (occidente, norte y sur), y Caribe (centro y sur).

Ideam prevé lluvias para este puente festivo en Colombia
Ideam prevé lluvias en Colombia parea este viernes. | Foto: Getty Images

Además, se advierte de precipitaciones importantes y acompañadas de actividad eléctrica en los departamentos de Antioquia, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Las lluvias con menor intensidad, según el Ideam, se van a presentar en el Amazonas, Guainía, Meta y Vichada.

Contexto: Ideam se pronuncia por aguaceros registrados en Colombia y avisa por qué están pasando y qué sucederá

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima que habrá cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte del área. Sin embargo, en el sur es posible que se desarrolle nubosidad y que, además, en la parte marítima haya precipitaciones.

En el caso de la ciudad de Bogotá, el pronóstico indica que en la mañana habrá condiciones secas, aunque no se descartan lloviznas en el suroccidente.

Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam.
Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam. | Foto: Agencia: 123rf

Para la tarde, se estiman precipitaciones de carácter ligero y moderado en amplios sectores, especialmente en las localidades de Engativá, Fontibón, Suba, Barrios Unidos y Kennedy.

Finalmente, en la noche habrá lloviznas y lluvias ligeras en el occidente, norte y sur de la capital del país, las más fuerte estarán en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

Contexto: Ideam alerta sobre el clima en Colombia durante esta semana: así será el comportamiento hasta el 21 de noviembre

Así estará el clima en otras ciudades

  • Barranquilla: No se descartan algunas lluvias ocasionales en la mañana. Tiempo seco se prevé para la tarde y noche. (T. máx.: 33 °C).
  • Cartagena: Cielo mayormente nublado, son posibles lluvias en la mañana y tiempo seco hacia la tarde y en la noche. (T. máx.: 31 °C).
  • Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lluvias en la tarde y la noche. (T. máx.: 28 °C).
  • Tunja: Predominará el tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias ligeras esporádicas en horas de la tarde. (T. máx.: 19 °C)
  • Bucaramanga: cielo mayormente nublado con posibles lloviznas ocasionales en la mañana, probables lluvias moderadas hacia las horas de la tarde. (T. máx.: 28 °C).
  • Cali: Condiciones mayormente nubladas con lluvias ligeras en la jornada. (T. máx.: 29 °C)

