Suscribirse

PROTESTA

Sindicatos de la Dian bloquean vía de acceso al aeropuerto El Dorado en Bogotá. Vea las imágenes

La protesta adelantada este viernes 7 de noviembre es por la situación de los trabajadores provisionales que están siendo reemplazados. Piden que se nombre en propiedad a un director de la entidad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
7 de noviembre de 2025, 4:13 p. m.
Dian
Sindicatos de la Dian bloquean vía al aeropuerto el Dorado | Foto: Sindicatos Dian / Cortesía

Una mañana turbulenta en materia de orden público se ha vivido en Bogotá, en la calle 26 hacia el aeropuerto El Dorado, donde los sindicatos de la Dian adelantan una protesta que, inclusive, impide el paso hacia la terminal aérea por esa ruta principal.

Los argumentos de los manifestantes, que además, tienen a algunos voceros sentados a la mesa, en negociaciones con el director (e) de la entidad, Carlos Betancourt, es que los trabajadores provisionales están siendo reemplazados por personal que no está debidamente entrenado para adelantar la gestión de la Dian con los impuestos y las aduanas.

Eso estaría impactando las metas de recaudo tributario para el año, por lo tanto, exigen la reubicación de los trabajadores.

Pero no es todo, los sindicatos también exigen al gobierno seriedad en la designación del director de la Dian”, ya que hasta este momento, en una entidad con una misión tan específica y delicada, ya han pasado por ese cargo cuatro personas distintas: Luis Carlos Reyes, Jairo Villabona, Luis Eduardo Llinás (e) y Carlos Betancourt (e).

Dian. Sindicatos
Por la Dian han pasado 4 directores en lo que va corrido del actual gobierno. El actual, Carlos Betancourt, está en encargo, al igual que pasó con el antecesor, Luis Eduardo Llinás. | Foto: Sindicatos Dian / Cortesía

Según las informaciones suministradas a los medios de comunicación, los trabajadores definirán si declaran una huelga indefinida, lo que dependerá de las conversaciones que adelantan en estos momentos.

El transporte público, afectado

El servicio de transporte público de Bogotá ya ha informado sobre afectaciones en la movilidad por la calle 26 que impiden el tránsito de los vehículos para transportar a los pasajeros hacia distintas rutas de la ciudad.

Según informa el sistema TransMilenio, hay cierre temporal en las estaciones: Normandía, Modelia, Portal El Dorado y Aeropuerto.

Además, continúan desvíos de rutas TransMiZonal, el de los buses azules en la capital del país.

Dian
Protesta de sindicatos de la Dian en la calle 26, por la vía al Aeropuerto El Dorado de Bogotá. | Foto: Sindicatos Dian / Cortesía

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las fotos inéditas de Rafael González sobre el Palacio de Justicia que ahora son “un patrimonio”: Centro de Memoria Histórica habla

2. Gustavo Petro ordenó a su equipo “ser más radical” en la recta final de su mandato: “Estamos ante un fracaso”

3. ¿Por qué David González no dirige al América desde el banco? Reglamento de Dimayor lo explica

4. Juez acepta como prueba la entrevista en la que Nicolás Petro le dijo a SEMANA que no se iba a “inmolar” por su padre

5. Presidente Petro no suelta a Trump: “Bajo esa nebulosa mental no es posible hablar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SindicatosDIANProtesta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.