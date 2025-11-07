Sindicatos de la Dian bloquean vía de acceso al aeropuerto El Dorado en Bogotá. Vea las imágenes

Una mañana turbulenta en materia de orden público se ha vivido en Bogotá, en la calle 26 hacia el aeropuerto El Dorado, donde los sindicatos de la Dian adelantan una protesta que, inclusive, impide el paso hacia la terminal aérea por esa ruta principal.

Los argumentos de los manifestantes, que además, tienen a algunos voceros sentados a la mesa, en negociaciones con el director (e) de la entidad, Carlos Betancourt, es que los trabajadores provisionales están siendo reemplazados por personal que no está debidamente entrenado para adelantar la gestión de la Dian con los impuestos y las aduanas.

Eso estaría impactando las metas de recaudo tributario para el año, por lo tanto, exigen la reubicación de los trabajadores.

Pero no es todo, los sindicatos también exigen al gobierno “seriedad en la designación del director de la Dian”, ya que hasta este momento, en una entidad con una misión tan específica y delicada, ya han pasado por ese cargo cuatro personas distintas: Luis Carlos Reyes, Jairo Villabona, Luis Eduardo Llinás (e) y Carlos Betancourt (e).

Por la Dian han pasado 4 directores en lo que va corrido del actual gobierno. El actual, Carlos Betancourt, está en encargo, al igual que pasó con el antecesor, Luis Eduardo Llinás. | Foto: Sindicatos Dian / Cortesía

Según las informaciones suministradas a los medios de comunicación, los trabajadores definirán si declaran una huelga indefinida, lo que dependerá de las conversaciones que adelantan en estos momentos.

El transporte público, afectado

El servicio de transporte público de Bogotá ya ha informado sobre afectaciones en la movilidad por la calle 26 que impiden el tránsito de los vehículos para transportar a los pasajeros hacia distintas rutas de la ciudad.

Según informa el sistema TransMilenio, hay cierre temporal en las estaciones: Normandía, Modelia, Portal El Dorado y Aeropuerto.

Además, continúan desvíos de rutas TransMiZonal, el de los buses azules en la capital del país.