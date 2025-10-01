Suscribirse

Batalla por el empleo en la Dian: sindicatos salen a la calle a protestar contra decisión judicial que implicaría ‘masacre laboral’

Este 1° de octubre fue solo una movilización, pero no se descarta una huelga general, convocada por los 3 sindicatos más grandes que representan a alrededor de 5.000 empleados.

Redacción Economía
1 de octubre de 2025, 10:09 p. m.
Protesta de sindicatos de la Dian
Protesta de sindicatos de la Dian | Foto: Cortesía / Sindicatos

Unos son empleados provisionales que tienen varios años de experiencia, realizando su actividad laboral en la Dian.

Otros entraron en una lista de elegibles, tras un concurso realizado, pero una tutela interpuesta por un aspirante, quien además estaba en la posición 275 de dicha lista, llevó al fallo que ahora tiene en la puerta de salida a los trabajadores que venían trabajando en provisionalidad.

Ese es el conflicto laboral que tiene actualmente la Dian y que llevó a la salida a la calle, en una jornada de protesta, a tres de los sindicatos más grandes de la entidad pública que se encarga del recaudo de impuestos.

Según explicaciones de Pedro Caro, presidente de Sinedian, uno de los gremios sindicales que protestaron en la jornada de este miércoles, podría llegar a haber una emergencia institucional, derivada de la sustitución de empleados provisionales, conocedores de su misión en la entidad, debido a las decisiones judiciales que ordenaron nombrar 302 personas.

Dicha situación, de llegar a avanzar, pues ya han notificado a 115 provisionales que saldrían pronto, no solo sería una “masacre laboral”, sino que se impactarían las labores de recaudo tributario y de control de contrabando en las aduanas.

Reunión de sindicatos de la Dian con Secretaría General del Ministerio de Hacienda.
Reunión de sindicatos de la Dian con Secretaría General del Ministerio de Hacienda. | Foto: Cortesía / Sinedian

El número de personas que el fallo judicial ordenó nombrar es la totalidad de la lista de elegibles de Operación Aduanera, cuando el accionante que interpuso la tutela estaba en la posición 275, explicó Caro, lo que, a su juicio, no tendría lógica.

Noticia en desarrollo...

Protesta de sindicatos de la Dian

