Fuerte granizada dejó hoy al sur de Bogotá más frío de lo normal: así se vio en imágenes
La granizada se concentró en localidades del sur y suroccidente de la ciudad.
Danna Valeria Figueroa Rueda
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.
Una granizada se presentó al mediodía de este lunes festivo, 13 de octubre, en el suroccidente de Bogotá, concentrada principalmente en la localidad de Kennedy y con reportes que también alcanzaron a Usme.
Videos y fotos compartidas en redes sociales por habitantes muestran calles, techos y vehículos cubiertos por una capa blanca de granizo que se formó en cuestión de minutos.
#Bogotá | Habitantes de la localidad de #Kennedy @Alcaldiakennedy registraron en imágenes la intensa granizada en la tarde de este lunes 13 de octubre.— Nación Colombia (@NacionColombiaX) October 13, 2025
¿También lo viviste? @IDIGER#Lluvias #Clima #Granizo #ATENCIÓN #LoÚltimo pic.twitter.com/92G9ALJXzL
El episodio fue corto, pero intenso: la lluvia, acompañada de las piedras de granizo, provocó un descenso rápido de la temperatura en las zonas afectadas y dejó escenas que hace tiempo no se veían en esa parte de la ciudad.
Al mismo tiempo, en áreas del norte y del oriente de la capital el clima fue completamente distinto: varios sectores reportaron cielo despejado y temperaturas más altas, superiores a 18 °C en puntos sin precipitación. El contraste del sol brillante en unas zonas y granizo en otras fue lo que más llamó la atención de los bogotanos.
El Ideam había pronosticado previamente la posibilidad de precipitaciones en el sur y el occidente de Bogotá. Esto se debe a que, en esa zona de la ciudad, se formaron nubes de tormenta conocidas como cumulonimbos, que son grandes y muy altas. Este tipo de nubes aparece cuando el aire cálido y húmedo sube con fuerza, se enfría y se condensa rápidamente.
Durante la tarde hubo lluvias y descargas eléctricas en La Guajira, norte de Magdalena, Sucre, Atlántico, Arauca, Casanare, Meta, Cauca, Guaviare, Boyacá, Cundinamarca, occidente y centro de Caquetá, Putumayo y occidente de Vichada. pic.twitter.com/dm8AmHmrtb— Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 13, 2025
Son precisamente las nubes que traen aguaceros intensos e incluso granizo, como el que cayó este lunes festivo. Al formarse en sectores específicos, explican por qué en barrios en Kennedy y Usme se vivió una fuerte granizada, mientras que en el norte seguía brillando el sol.
Además, el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y el Idiger siguieron el avance de las precipitaciones durante la tarde.
¿Hubo impacto con la movilidad?
La granizada, aunque breve, afectó la movilidad en sectores puntuales. La cuenta de Tránsito Bogotá ha reportado encharcamientos y reducción de la visibilidad en las principales vías de la ciudad.
[06:04 p.m.] #AEstaHora | Debido a las fuertes lluvias se presenta afectación por encharcamiento en la Av. calle 80 con Av. Ciudad de Cali, sentido Occidente - Oriente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 13, 2025
⚠️Conduce con precaución en la localidad de Engativá⚠️ pic.twitter.com/zvKZatgstx
Se publicaron avisos para que los conductores tuvieran en cuenta las precauciones en zonas donde había agua y hielo sobre la calzada.
En esta ocasión no se reportaron masivos ni víctimas asociadas directamente a la granizada. En Bogotá, ese proceso puede activarse con rapidez cuando hay contrastes térmicos y humedad suficiente sobre la sabana, lo que puede producir episodios breves pero fuertes, como este.
Estas condiciones suelen darse con mayor frecuencia en épocas de transición y meses con mayor disponibilidad de humedad.