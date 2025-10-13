Suscribirse

Bogotá

Fuerte granizada dejó hoy al sur de Bogotá más frío de lo normal: así se vio en imágenes

La granizada se concentró en localidades del sur y suroccidente de la ciudad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

14 de octubre de 2025, 12:22 a. m.
En esta ocasión no se reportaron masivos ni víctimas asociadas directamente a la granizada.
En esta ocasión, no se reportaron incidentes asociados a la granizada | Foto: Redes Sociales: Nación Colombia

Una granizada se presentó al mediodía de este lunes festivo, 13 de octubre, en el suroccidente de Bogotá, concentrada principalmente en la localidad de Kennedy y con reportes que también alcanzaron a Usme.

Videos y fotos compartidas en redes sociales por habitantes muestran calles, techos y vehículos cubiertos por una capa blanca de granizo que se formó en cuestión de minutos.

El episodio fue corto, pero intenso: la lluvia, acompañada de las piedras de granizo, provocó un descenso rápido de la temperatura en las zonas afectadas y dejó escenas que hace tiempo no se veían en esa parte de la ciudad.

Al mismo tiempo, en áreas del norte y del oriente de la capital el clima fue completamente distinto: varios sectores reportaron cielo despejado y temperaturas más altas, superiores a 18 °C en puntos sin precipitación. El contraste del sol brillante en unas zonas y granizo en otras fue lo que más llamó la atención de los bogotanos.

El Ideam había pronosticado previamente la posibilidad de precipitaciones en el sur y el occidente de Bogotá. Esto se debe a que, en esa zona de la ciudad, se formaron nubes de tormenta conocidas como cumulonimbos, que son grandes y muy altas. Este tipo de nubes aparece cuando el aire cálido y húmedo sube con fuerza, se enfría y se condensa rápidamente.

Son precisamente las nubes que traen aguaceros intensos e incluso granizo, como el que cayó este lunes festivo. Al formarse en sectores específicos, explican por qué en barrios en Kennedy y Usme se vivió una fuerte granizada, mientras que en el norte seguía brillando el sol.

Además, el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y el Idiger siguieron el avance de las precipitaciones durante la tarde.

¿Hubo impacto con la movilidad?

La granizada, aunque breve, afectó la movilidad en sectores puntuales. La cuenta de Tránsito Bogotá ha reportado encharcamientos y reducción de la visibilidad en las principales vías de la ciudad.

Se publicaron avisos para que los conductores tuvieran en cuenta las precauciones en zonas donde había agua y hielo sobre la calzada.

En esta ocasión no se reportaron masivos ni víctimas asociadas directamente a la granizada. En Bogotá, ese proceso puede activarse con rapidez cuando hay contrastes térmicos y humedad suficiente sobre la sabana, lo que puede producir episodios breves pero fuertes, como este.

Estas condiciones suelen darse con mayor frecuencia en épocas de transición y meses con mayor disponibilidad de humedad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La historia que pocos conocen de Estiwar G en El Redentor: “Fue caótico, las ligas máximas de la reeducación”

2. México tomó su primera decisión tras la goleada ante Colombia: alto directivo lo confirmó

3. Abelardo de la Espriella dice que quieren sacarlo de la consulta de la derecha: “Arman una unión, pero una unión sin mí, sin el tigre”

4. Alcalde Galán tras atentado contra activistas venezolanos: “Ya hay avances en la investigación”

5. Estas fueron las armas y el carro utilizado en el ataque sicarial contra dos líderes opositores venezolanos: “Fueron tres sicarios”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Granizada BogotáLluviasBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.