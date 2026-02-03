Deportes

Chicho Arango padece primer contratiempo en Atlético Nacional: noticia no gusta en la hinchada

Se supo, en las últimas horas, que su debut en el verde de Antioquia no será el esperado.

Cristian Chicho Arango como nuevo jugador de Atlético Nacional Foto: Prensa Atlético Nacional.

El mejor debut para Cristian Chicho Arango, con Atlético Nacional, pudo haber sido contra América de Cali. El clásico entre verdolagas y diablos rojos tendrá desarrollo este miércoles, 4 de febrero, en el Atanasio Girardot de Medellín. Será por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-l.

Sin embargo, Cristian Chicho Arango no podrá jugar ante América de Cali. ¿La razón? Un tema de documentación, lo cual le impide estar convocado en Atlético Nacional para uno de los clásicos más importantes de Colombia. Se lo confirmó el propio jugador, a la periodista Pilar Velásquez, y ella lo reveló en Clásico Paisa.

Cristian Chicho Arango se pierde el clásico con Atlético Nacional ante América de Cali

La noticia tampoco cae bien dentro de la hinchada de Atlético Nacional. Esperaban ver a su refuerzo estrella de la temporada ante la mecha, pero ahora tendrán que esperar. De hecho, ese tiempo se hace aún más largo.

Nacional enfrenta al América este miércoles, y después le tocaba contra Santa Fe (fecha 5) el próximo sábado 7 de enero en Bogotá. Sin embargo, el juego entre leones y verdolagas se aplazó porque el estado de la grama en El Campín no es el óptimo.

Entonces, Cristian Chicho Arango solo podría debutar con Atlético Nacional, por Liga BetPlay, hasta el 12 de febrero. Ese día, el verde recibirá en Medellín a Fortaleza por la fecha 6. Los hinchas verían en acción al refuerzo.

Chicho Arango, gran esperanza de ataque en Atlético Nacional

“Es algo que se venía gestionando hace unos años con la dirigencia. Era un deseo familiar. Mis padres me inculcaron ser hincha de Nacional y siempre me encantaba ver al club jugar”, dijo Chicho en sus primeras palabras como jugador del verde.

Y añadió: “Es algo que siempre he soñado. Espero disfrutarlo mucho y sé la responsabilidad que significa vestir la camiseta de Nacional. Espero aportar lo que más pueda”.

Por su parte, la web oficial del verde escribió: “Chicho llega para fortalecer el frente ofensivo del club, aportando liderazgo, experiencia y lo aprendido en el fútbol del exterior. Arango buscará consolidarse como una pieza importante en la plantilla y ganarse un lugar en el once titular del club más grande de Colombia”.

Nacional se hace con un futbolista de 6 millones de euros, tal como revela Transfermarkt. Tiene amplio recorrido en la MLS, y también pasos por México, Portugal y el propio FPC con Envigado y Millonarios.

