Atlético Nacional le consiguió equipo a Emilio Aristizábal: acuerdo inminente para todo el 2026

Emilio Aristizábal no seguirá siendo jugador de Atlético Nacional y tampoco participará en este semestre de la Liga BetPlay.

El hijo de Víctor Hugo volvió de su préstamo en Fortaleza y esperaba por una oportunidad para triunfar en el equipo de sus amores, pero su espacio fue ocupado por el reciente fichaje de Chicho Arango.

Mientras todos los canteranos se iban, Emilio siguió entrenando con Nacional, a la espera de una oferta que colmara sus expectativas y las de la dirigencia del cuadro verdolaga.

En un principio se contempló que siguiera sumando rodaje en el fútbol profesional colombiano, pero la baja cantidad de cupos hizo imposible conseguirle una oportunidad cercana a la ciudad de Medellín.

Fue entonces cuando le surgió un pretendiente desde la MLS, más exactamente en Canadá, donde hay negociaciones avanzadas para el aterrizaje del delantero de 20 años.

Emilio Aristizábal estuvo en Fortaleza CEIF el año pasado. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Emilio Aristizábal a Toronto FC

Sin minutos en Atlético Nacional, Emilio seguirá los pasos de Tomás Ángel y continuará su carrera en Norteamérica. La idea es que se consolide como delantero y vuelva con un roce de competencia suficiente para pelearle el puesto a los goleadores de renombre.

“Toronto FC tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Emilio Aristizábal, delantero de Atlético Nacional y de la Sub-20 de Colombia”, informó el periodista César Luis Merlo.

El hijo de Aristi estará en la MLS hasta diciembre de este año. “Las charlas con Atlético Nacional están en fase final por un préstamo por un año y con opción de compra”, agregó el comunicador argentino.

Otra despedida de Nacional

Cabe recordar que Emilio Aristizábal debutó a finales de 2023 con el equipo profesional y fue tomando minutos en 2024. Junto a su padre, esperaban que la oportunidad de ser titular llegara tarde o temprano por lo hecho en las divisiones menores, pero ese no era el mismo pensamiento de la dirección deportiva.

El canterano se fue a préstamo a Fortaleza CEIF y allí marcó sus primeros goles en la máxima categoría del FPC. Eso le permitió participar en el Mundial Sub-20, donde terminó como suplente de Néiser Villarreal.

Aunque sus primeros años en el profesionalismo no han sido el sueño que esperaba cumplir, Emilio Aristizábal sigue siendo considerado uno de los delanteros con mejor proyección en Colombia.

Su valor en el mercado, según Transfermarkt, es de 1,2 millones de euros. Mantener ese estatus dependerá de lo que haga con Toronto FC en la MLS y las decisiones que tome después de cumplir su periodo de préstamo.

Emilio fue goleador indiscutible en las categorías juveniles de Nacional, al punto que debutó antes de cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, el equipo antioqueño tiene suficiente músculo económico para contratar dos delanteros de primer nivel, como Alfredo Morelos y Chicho Arango.