Presidente de Atlético Nacional revela el jugador que irá al extranjero: vale cerca de 1.2 millones de euros

Así como tiene llegadas, Nacional también planea salida de jugadores: el turno de un préstamo, al extranjero, de uno de sus jóvenes delanteros.

Redacción Deportes
27 de enero de 2026, 3:48 a. m.
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló el jugador que irá al extranjero.
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló el jugador que irá al extranjero. Foto: Izq: Colprensa - David Jaramillo / Der: Programa Medio Tiempo de Win Sports.

Este lunes, 26 de enero de 2026, es día de noticias en Atlético Nacional. Su presidente, Sebastián Arango, habló de la actualidad del verde paisa entre salidas, llegadas y fechas venideras para la institución.

Uno de los temas que tocó, en charla con Medio Tiempo de Win Sports, es que el joven delantero Emilio Aristizábal muy seguramente saldrá cedido al extranjero. Eso quiere decir que no estaría en la Liga BetPlay 2026-1 con el verde, sino sumando minutos en otra liga.

Emilio Aristizábal tiene 20 años y se perfila como uno de los mejores jugadores jóvenes del verdolaga. Es hijo del legendario Víctor Hugo Aristizábal y, debido a sus buenos rendimientos hasta ahora, Transfermarkt lo avalúa en 1.2 millones de euros. Eso sí, todo apunta a que saldría de Nacional en préstamo, pues tiene contrato hasta diciembre de este 2026.

Emilio Aristizábal le dio el triunfo a Fortaleza sobre Equidad.
Emilio Aristizábal venía jugando, en préstamo, con Fortaleza. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“A Emilio Aristizábal seguramente lo veremos en el fútbol del exterior”

“Con Emilio Aristizábal tenemos muchas propuestas que estamos revisando con su representante, con la intención de que Emilio sume minutos fuera del país, que es lo más probable que suceda”, dijo Sebastián Arango en el programa referenciado.

Y añadió: “Deberíamos estar definiendo prontamente. Obviamente, es una decisión que se toma tripartita: con el club de destino, con el jugador y nosotros. Seguramente lo estaremos viendo en el fútbol del exterior”.

¿Por qué Marino Hinestroza no llegó a Boca Juniors? Sebastián Arango reveló todo

Y ya es un hecho que Marino Hinestroza va a jugar con Vasco da Gama de Brasil. Sin embargo, durante semanas se dio como un hecho su llegada a Boca Juniors, y como no se dio, la prensa y los aficionados se preguntan qué fue lo que pasó para que no se concretara.

Sebastián Arango dio detalles: “Son cosas de negocios. Por eso a nosotros muchas veces nos critican por lentos; ha sido la mayor crítica en este mercado de pases, la cual recibimos y aceptamos”.

Lo que pasó en el caso de Marino fue exactamente eso: un negocio que, a mi manera de ver, empezó muy mal por todo ese rumor que se generó en Argentina de que al jugador se le debía plata, rumor al que tuvimos que salir al paso a aclarar. Al jugador, como a ningún otro, se le debe absolutamente nada”, añadió.

Marino Hinestroza posando con la camiseta de Vasco da Gama.
Marino Hinestroza posando con la camiseta de Vasco da Gama. Foto: @vascodagama

“Es un tema de idas y vueltas en la negociación, que se terminó dilatando casi un mes, que no llegamos a acuerdos en cosas contractuales que para Nacional eran importantes y que son naturales en cualquier proceso de negociación (...) No logramos llegar a acuerdos (con Boca) y apareció Vasco con una velocidad mayor”, sentenció.

