A Atlético Nacional le faltaba por jugarse una última carta en la temporada de fichajes del inicio del 2026. Si bien ya se hizo con los derechos de Alfredo Morelos, el onceno verde quería dar otro golpe sobre la mesa.

De manera silenciosa estuvo trabajando para la llegada de un nuevo delantero, del cual ya se tenía referencia desde hace varios años. De quien se habla es de Cristian ‘Chicho’ Arango, abiertamente declarado hincha del verdolaga, quien estaría a mínimos detalles de ser nuevo atacante de la plantilla verde.

Presidente de Atlético Nacional confirma el último fichaje para 2026: “Muy contentos”

Según lo expuesto por diferentes periodistas con conocimiento en fichajes, quien hace poco firmó su renovación con San José, de la MLS de los Estados Unidos, llegaría a través de un préstamo al onceno de Medellín.

César Luis Merlo, en la noche del pasado martes, fue quien dio más detalles luego de que se filtrase la noticia en Colombia.

“Cristian ‘Chicho’ Arango es nuevo refuerzo de Atlético Nacional”, publicó en su cuenta de X, dando como un hecho el nuevo refuerzo del equipo paisa.

A su vez, entregó la cifra de la que deberá desprenderse Nacional para finiquitar el trato: “San José lo cede a préstamo por un año con un cargo de u$s 500.000 y una opción de compra de u$s 1.5M por el 60% del pase”.

A la hora de hacer la conversión a la moneda de Colombia, el ‘platal’ que pagará Nacional por dicho negocio es algo. Unos 1.825.000.000 COP (un mil ochocientos veinticinco millones de pesos colombianos aproximadamente).

Dicha elevada cifra parecía ser algo imposible para la dirigencia en cabeza de Sebastián Arango Botero. Sin embargo, los múltiples negocios que tuvo el club, entre los que estuvo el de Marino Hinestroza a Vasco Da Gama, le dieron caja suficiente para ir por Chicho.

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Cambio de parecer

San José había dado a conocer hacia el 10 de enero pasado que Chicho renovó su contrato con estos hasta 2027. Dicho anuncio cerraba toda puerta a una posible salida y, también, por declaraciones del mismo jugador, se creía que esto no se daría.

“Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato y quedarme en San José”, fue lo que expresó en una entrevista al cuadro dueño de sus derechos.

Cristian Arango seguirá perteneciendo a San Jose Earthquakes de la MLS, pero irá a préstamo a Nacional. Foto: Getty Images

Además de eso, proyectaba que en Estados Unidos tenía “asuntos pendientes. Creo en el proyecto, y mi familia y yo queremos hacer historia aquí”.

Aunque en su momento dijera eso, todo parece indicar que su parecer cambió y también el sueño de jugar en Atlético Nacional imperó para que se esté tan cerca de verlo vestido de verde.

Julián Capera, de ESPN, hacia la noche del martes entregó otros detalles del acuerdo y manifestó que “el deseo del jugador fue clave; antes del fin de semana estará en Colombia presentando exámenes médicos”.

Versiones como la de Felipe Sierra apuntan a que fue necesaria una reducción salarial del 60% por parte del jugador para que el fichaje se pudiese dar a inicios del 2026. Adicional a que “ya se firmó la documentación para que pueda viajar (miércoles), si las escalas e itinerarios lo permiten, hacia Medellín”.