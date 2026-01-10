Deportes

Atlético Nacional pierde goleador soñado: prefirió firmar con otro club y el fichaje se cae hasta 2027

Un atacante que ha sido apetecido por años se mantendrá lejos de Colombia. La dirigencia señaló que esperan tenerlo “durante muchos años”.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

11 de enero de 2026, 2:25 a. m.
Lamento de Atlético Nacional por no poder sellar a goleador soñado Foto: Getty Images

Cristian ‘Chicho’ Arango le hizo un nuevo desplante a Atlético Nacional, del cual ha dicho abiertamente que es hincha y en el que ha confesado querer jugar en algún momento de su carrera profesional.

En este mercado no se había oído de la posibilidad, pero cada que hay periodo de transferencias de clubes, la afición se ilusiona con la incorporación soñada del atacante con pasos en Selección Colombia.

Si bien hace poco Arango había vuelto a decir que esperaba cumplir el anhelo de ser verdolaga, desde Estados Unidos, se supo que firmó un nuevo contrato con el club en el que ha estado desde 2025.

Cristian El Chicho Arango con su actual equipo: San Jose Earthquakes de la MLS.
Cristian El Chicho Arango con su actual equipo: San José Earthquakes de la MLS. Foto: Getty Images

Por medio de una comunicación oficial, el cuadro de norteamericano dio a conocer la triste noticia para Atlético Nacional, quien se quedará con las ganas, al menos, hasta final de 2027.

“Los San Jose Earthquakes anunciaron hoy la renovación del contrato del delantero Cristian “Chicho” Arango hasta diciembre de 2027, con opciones del club hasta junio de 2028 y la temporada 2028-29″, avisan al público en general sobre la posibilidad de ampliar más el vínculo.

“El delantero seguirá siendo Jugador Franquicia en la plantilla de los Earthquakes”, fue como sentenciaron el futuro del ‘sueño frustrado’ de los de Medellín.

Atlético Nacional le busca equipo a estos seis jugadores: se conoció la lista de sentenciados

En medio de lo que es la definición del futuro de Alfredo Morelos con el conjunto verde, algunas versiones apuntaban a que podría abrirse una puerta para que ‘Chicho’ Arango esta vez sí aceptase a Nacional.

Ante este nuevo contrato firmado con otros, la apuesta que tendrá que hacer la dirigencia paisa deberá ir centrada hacia un jugador que tenga menos pretenciones económicas y sí le sea viable firmar.

Cristian 'Chicho' Arango es prioridad para Nacional de cara al 2025
Cristian 'Chicho' Arango ha sido prioridad para Atlético Nacional desde hace tiempo. Foto: Nacional y Getty Images

Entre tanto, el goleador que permanecerá en San José se mostró sumamente feliz de la decisión tomada: “Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato y quedarme en San José”, dijo Arango en palabras recogidas por el cuadro estadounidense.

Al parecer, su estancia allí es algo no solo deportivo, sino que también tiene una carga familiar importante: “Tenemos asuntos pendientes. Creo en el proyecto, y mi familia y yo queremos hacer historia aquí”.

Los tres goleadores que suenan para llegar a Atlético Nacional: dos colombianos y un argentino

Dirigencia feliz de tenerlo

Haberle aportado 14 goles en 31 partidos al SJ Earthquakes, fue una de las razones más fuertes para que estos tomasen la decisión de renovarle el contrato a Arango.

En medio del anuncio, altos mandos del equipo celebraron el nuevo trato al que llegaron: “Nos complace renovar el contrato de Chicho Arango”, declaró Bruce Arena, director deportivo y entrenador de los Earthquakes.

Este alto mando del club en el que permanecerá ‘Chicho’, también dio a conocer que su intención de cara a los años futuros es poder seguir contando con el goleador, lo que alejaría más la chance de que próximamente se vista con los colores de Atlético Nacional.

“Ha sido uno de los máximos goleadores de la liga de forma constante, además de demostrar su capacidad para generar oportunidades de gol para sus compañeros. Esperamos verlo en nuestro ataque durante muchos años”, fue el anticipo a los planes futuros.

