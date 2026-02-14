Deportes

Primer parte médico sobre la lesión de Falcao García: esto dijo el técnico de Millonarios

Fabián Bustos se refirió a la situación física del Tigre, que salió en camilla sobre el final del primer tiempo ante Llaneros.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

14 de febrero de 2026, 7:49 p. m.
Fabián Bustos habló sobre la lesión de Falcao García
Fabián Bustos habló sobre la lesión de Falcao García Foto: Dimayor // Colprensa

Radamel Falcao García se lesionó en el partido de Millonarios contra Llaneros y está pendiente de realizar exámenes médicos para conocer el diagnóstico exacto.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios, dio detalles sobre la situación de Falcao y de Rodrigo Contreras, que también salió del campo por problemas físicos en el primer tiempo.

Falcao García salió en camilla: video de la lesión que enciende las alarmas en Millonarios

“Radamel venía con una carga porque veníamos jugando muy seguido. Por suerte lo de Rodrigo (Contreras) es una pequeña contractura y lo sacamos por precaución porque el equipo estaba bien. Lo de Radamel sí parece un poquito más, lamentablemente perdimos dos hombres en el primer tiempo”, declaró en rueda de prensa.

Bustos insistió en la cantidad de partidos que han jugado este mes. “Todos los rivales han tenido más días de descanso que nosotros. No me quejo pero quiero que entiendan que mientras el rival tenga la pelota y no me haga daño... yo quiero ganar“, declaró.

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Millonarios y el empate de Medellín

Deportes

Falcao García salió en camilla: video de la lesión que enciende las alarmas en Millonarios

Deportes

Nuevo líder en España: así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Real Madrid

Deportes

Cristiano Ronaldo regresó con todo y marcó después de su huelga: video del gol número 962

Deportes

Hugo Rodallega reveló su sorpresa para el América de Cali: contó qué iba a hacer si metía gol

Deportes

Trofeo del Mundial 2026 será exhibido este 15 y 16 de febrero en Bogotá

Deportes

El Bayern Múnich de Luis Díaz sigue a paso firme en la Bundesliga: goleó al Werder Bremen y se afianza en la punta

Deportes

El secreto que reveló Falcao García después de su gol con Millonarios: “Nunca me había pasado”

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios ante Águilas con gol de Radamel Falcao

Deportes

Video: Penalti y primer gol de Falcao en su regreso a Millonarios

“Todos los aspectos del juego hay que trabajarlos. Esta semana podremos por fin trabajar el tema físico. Me gusta trabajar específico, los defensas, volantes y delanteros aparte. Es bueno tener una semana larga, nos va a ayudar”, agregó.

YouTube video KxQP3qu2zp0 thumbnail

Segunda victoria de Millonarios

Más allá de la preocupación por las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras, el conjunto embajador salió victorioso en condición de local por segunda vez consecutiva en la presente semana.

Este triunfo le permitió escalar posiciones en la tabla y acercarse al grupo de los ocho, aunque todavía falta el complemento de la fecha.

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

Fabián Bustos espera que esta semana larga de trabajo le permita afianzar los conceptos en el grupo de jugadores y salir fortalecidos de cara al partido contra Internacional de Bogotá programado para el próximo sábado 21 de febrero.

“Llevamos 10-11 días y muchos han sido recuperación. Necesitamos trabajar en todos los aspectos, en la generación y la finalización. El delantero vive de las situaciones, cuando no tengo situaciones me voy preocupado”, indicó.

Millonarios vs. Llaneros - Fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026
Millonarios vs. Llaneros - Fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026 Foto: Colprensa - Lina Gasca

El estratega argentino habló sobre el cupo que tienen disponible para un último fichaje. “Yo prefiero un jugador que se adapte bien y que sea solución. Queda un cupo y si aparece un jugador, que tiene que ser colombiano y estar libre, que sea aporte, bienvenido sea. Si no, trabajo con estas herramientas y no me quejo”, apuntó.

El balance de Bustos es positivo: todavía no conoce la derrota con Millonarios y ha logrado devolverle la sonrisa a los hinchas que llegaron masivamente al Estadio El Campín.

“Con todo y las adversidades, el equipo fue justo ganador en estos dos partidos y también hizo un buen partido en Cali”, dijo el DT. “El torneo es largo, el año es largo. Todos tienen que estar listos para cuando toque”, finalizó.

Más de Deportes

Millonarios ganó y Medellín no levanta cabeza.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Millonarios y el empate de Medellín

Fabián Bustos habló sobre la lesión de Falcao García

Primer parte médico sobre la lesión de Falcao García: esto dijo el técnico de Millonarios

Falcao García fue reemplazado en el primer tiempo del partido contra Llaneros.

Falcao García salió en camilla: video de la lesión que enciende las alarmas en Millonarios

Real Madrid's Vinicius Junior celebrates scoring his side's 2nd goal from the penalty spot during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Real Sociedad in Madrid, Spain, Saturday, Feb. 14, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Nuevo líder en España: así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Real Madrid

ABHA, SAUDI ARABIA - JANUARY 21: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates after winning the Saudi pro league match between Damac and Al Nassr at Prince Sultan Bin Abdulaziz Sport City on January 21, 2026 in Abha, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images) (Photo by Yasser Bakhsh / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Cristiano Ronaldo regresó con todo y marcó después de su huelga: video del gol número 962

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe.

Hugo Rodallega reveló su sorpresa para el América de Cali: contó qué iba a hacer si metía gol

Trofeo de la Copa del Mundo que se jugará en Norteamérica

Trofeo del Mundial 2026 será exhibido este 15 y 16 de febrero en Bogotá

Bayern Múnich derrotó 3-0 al Werder Bremen en la Bundesliga.

El Bayern Múnich de Luis Díaz sigue a paso firme en la Bundesliga: goleó al Werder Bremen y se afianza en la punta

Lucas Pinheiro Braathen.

Juegos Olímpicos de Invierno: brasileño logra la primera medalla de Latinoamérica en la historia

Luis Díaz, con Bayern Múnich ante RB Leipzig, por la Copa de Alemania.

Bayern Múnich vs. Werder Bremen: Luis Díaz será titular en el duelo de este sábado por la Bundesliga

Noticias Destacadas