Primer parte médico sobre la lesión de Falcao García: esto dijo el técnico de Millonarios

Radamel Falcao García se lesionó en el partido de Millonarios contra Llaneros y está pendiente de realizar exámenes médicos para conocer el diagnóstico exacto.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios, dio detalles sobre la situación de Falcao y de Rodrigo Contreras, que también salió del campo por problemas físicos en el primer tiempo.

Falcao García salió en camilla: video de la lesión que enciende las alarmas en Millonarios

“Radamel venía con una carga porque veníamos jugando muy seguido. Por suerte lo de Rodrigo (Contreras) es una pequeña contractura y lo sacamos por precaución porque el equipo estaba bien. Lo de Radamel sí parece un poquito más, lamentablemente perdimos dos hombres en el primer tiempo”, declaró en rueda de prensa.

Bustos insistió en la cantidad de partidos que han jugado este mes. “Todos los rivales han tenido más días de descanso que nosotros. No me quejo pero quiero que entiendan que mientras el rival tenga la pelota y no me haga daño... yo quiero ganar“, declaró.

“Todos los aspectos del juego hay que trabajarlos. Esta semana podremos por fin trabajar el tema físico. Me gusta trabajar específico, los defensas, volantes y delanteros aparte. Es bueno tener una semana larga, nos va a ayudar”, agregó.

Segunda victoria de Millonarios

Más allá de la preocupación por las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras, el conjunto embajador salió victorioso en condición de local por segunda vez consecutiva en la presente semana.

Este triunfo le permitió escalar posiciones en la tabla y acercarse al grupo de los ocho, aunque todavía falta el complemento de la fecha.

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

Fabián Bustos espera que esta semana larga de trabajo le permita afianzar los conceptos en el grupo de jugadores y salir fortalecidos de cara al partido contra Internacional de Bogotá programado para el próximo sábado 21 de febrero.

“Llevamos 10-11 días y muchos han sido recuperación. Necesitamos trabajar en todos los aspectos, en la generación y la finalización. El delantero vive de las situaciones, cuando no tengo situaciones me voy preocupado”, indicó.

Millonarios vs. Llaneros - Fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026 Foto: Colprensa - Lina Gasca

El estratega argentino habló sobre el cupo que tienen disponible para un último fichaje. “Yo prefiero un jugador que se adapte bien y que sea solución. Queda un cupo y si aparece un jugador, que tiene que ser colombiano y estar libre, que sea aporte, bienvenido sea. Si no, trabajo con estas herramientas y no me quejo”, apuntó.

El balance de Bustos es positivo: todavía no conoce la derrota con Millonarios y ha logrado devolverle la sonrisa a los hinchas que llegaron masivamente al Estadio El Campín.

“Con todo y las adversidades, el equipo fue justo ganador en estos dos partidos y también hizo un buen partido en Cali”, dijo el DT. “El torneo es largo, el año es largo. Todos tienen que estar listos para cuando toque”, finalizó.