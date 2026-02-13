Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

Milton Casco fue elegido como la figura del partido de Atlético Nacional vs. Fortaleza, pero los hinchas se quedaron con la espectacular actuación de Alfredo Morelos.

El delantero cordobés marcó doblete y dedicó uno de sus goles al departamento de Córdoba, que atraviesa momentos de dificultad por culpa de la temporada de invierno.

Morelos marcó el primer tanto de su cuenta personal al minuto 34 y el segundo lo convirtió desde el punto penal casi sobre la hora de juego.

El ‘búfalo’ había fallado un cobro de pena máxima en la primera etapa y logró sacudirse en el duelo contra el arquero Miguel Silva.

Luego de confirmar su doblete, Alfredo Morelos se dirigió a la cámara de Win Sports en el sector norte y se desahogó lanzando una frase que horas más tarde salió a la luz. “Soy el número uno de esta mondá, hijue...”, fueron las palabras exactas del goleador.

Morelos tuvo su propio desahogo tras haber fallado el penal, algo poco habitual para su categoría y experiencia sobre el campo de juego.

Los hinchas llegaron a pensar que iba a repetirse la misma historia que vivió Edwin Cardona el año pasado, sin embargo, el goleador mostró jerarquía para salir del mal momento y tomar revancha de manera inmediata.

El ‘búfalo’ inició con pie derecho su nueva temporada con Atlético Nacional y sueña poner más títulos en la vitrina, aún cuando tiene a Chicho Arango esperando por una oportunidad de pelearle el puesto en el once titular.

Cabe recordar que Morelos finalizó su contrato con Santos y firmó por tres años en el conjunto verdolaga, que hizo un esfuerzo económico para cubrir sus aspiraciones salariales. El objetivo de la dirigencia es ganar la estrella 19 este semestre y, de paso, clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Declaraciones de Morelos

Luego del partido contra Fortaleza, Alfredo Morelos atendió a la prensa en zona mixta y habló sobre el doblete que aportó para una nueva victoria de Atlético Nacional.

“Uno tiene que tener mentalidad positiva en todos los sentidos. Si boto un penal o voy perdiendo el partido hay que ser muy positivo. Cuando boto el penal yo seguí con esa ambición de querer marcar”, señaló el cordobés.

Sobre la situación de emergencia en su departamento, añadió: “Cereté, Córdoba. Un mensaje de aliento, de fuerza para nuestra gente. Marcar este gol y dedicarlo a mi gente, yo creo que me hace más fuerte. Yo estoy de corazón para lo que necesite mi gente. Lo que estamos haciendo de recoger y donar de corazón”.