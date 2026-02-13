Deportes

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

El delantero cordobés celebró a rabiar su gol de penal y el doblete contra Fortaleza en el Atanasio Girardot.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

13 de febrero de 2026, 2:46 p. m.
Alfredo Morelos marcó doblete en la victoria de Atlético Nacional vs. Fortaleza.
Alfredo Morelos marcó doblete en la victoria de Atlético Nacional vs. Fortaleza. Foto: Captura Win Sports

Milton Casco fue elegido como la figura del partido de Atlético Nacional vs. Fortaleza, pero los hinchas se quedaron con la espectacular actuación de Alfredo Morelos.

El delantero cordobés marcó doblete y dedicó uno de sus goles al departamento de Córdoba, que atraviesa momentos de dificultad por culpa de la temporada de invierno.

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Morelos marcó el primer tanto de su cuenta personal al minuto 34 y el segundo lo convirtió desde el punto penal casi sobre la hora de juego.

El ‘búfalo’ había fallado un cobro de pena máxima en la primera etapa y logró sacudirse en el duelo contra el arquero Miguel Silva.

Deportes

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

Deportes

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Deportes

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Deportes

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Deportes

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Deportes

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Deportes

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

Deportes

Alfredo Morelos reveló si ha recibido llamados de Selección Colombia: lo dejó claro

Deportes

Teófilo Gutiérrez bajó la guardia y le dio un consejo a Alfredo Morelos: “Necesita ayuda”

Deportes

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

Luego de confirmar su doblete, Alfredo Morelos se dirigió a la cámara de Win Sports en el sector norte y se desahogó lanzando una frase que horas más tarde salió a la luz. “Soy el número uno de esta mondá, hijue...”, fueron las palabras exactas del goleador.

@dr_capo

q dijo el bufalo??? #fpc #atleticonacional #verdolagas💚 #ATLETICONACIONAL #parati

♬ sonido original - LS06

Morelos tuvo su propio desahogo tras haber fallado el penal, algo poco habitual para su categoría y experiencia sobre el campo de juego.

Los hinchas llegaron a pensar que iba a repetirse la misma historia que vivió Edwin Cardona el año pasado, sin embargo, el goleador mostró jerarquía para salir del mal momento y tomar revancha de manera inmediata.

Mientras Junior gastó 2 millones de dólares en fichajes, esta fue la cifra de Atlético Nacional

El ‘búfalo’ inició con pie derecho su nueva temporada con Atlético Nacional y sueña poner más títulos en la vitrina, aún cuando tiene a Chicho Arango esperando por una oportunidad de pelearle el puesto en el once titular.

Cabe recordar que Morelos finalizó su contrato con Santos y firmó por tres años en el conjunto verdolaga, que hizo un esfuerzo económico para cubrir sus aspiraciones salariales. El objetivo de la dirigencia es ganar la estrella 19 este semestre y, de paso, clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Declaraciones de Morelos

Luego del partido contra Fortaleza, Alfredo Morelos atendió a la prensa en zona mixta y habló sobre el doblete que aportó para una nueva victoria de Atlético Nacional.

“Uno tiene que tener mentalidad positiva en todos los sentidos. Si boto un penal o voy perdiendo el partido hay que ser muy positivo. Cuando boto el penal yo seguí con esa ambición de querer marcar”, señaló el cordobés.

Sobre la situación de emergencia en su departamento, añadió: “Cereté, Córdoba. Un mensaje de aliento, de fuerza para nuestra gente. Marcar este gol y dedicarlo a mi gente, yo creo que me hace más fuerte. Yo estoy de corazón para lo que necesite mi gente. Lo que estamos haciendo de recoger y donar de corazón”.

Más de Deportes

Alfredo Morelos marcó doblete en la victoria de Atlético Nacional vs. Fortaleza.

Alfredo Morelos se desahogó: revelan qué le dijo a la cámara tras su gol con Atlético Nacional

EIBAR, SPAIN - NOVEMBER 09: Head coach Zinedine Zidane of Real Madrid CF reacts during the Liga match between SD Eibar SAD and Real Madrid CF at Ipurua Municipal Stadium on November 09, 2019 in Eibar, Spain. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Luis Suarez of Sporting CP disappointed during the UEFA Champions League match between Sporting CP v Club Brugge at the Estadio Jose Alvalade on November 26, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Juan Fernando Quintero terminó muy molesto tras la derrota contra Argentinos Juniors.

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Munich, Germany - August 22: Harry Kane of Bayern Muenchen and Luis Díaz of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's fifth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Diego Arias se pronunció sobre la situación de Cristian 'Chicho' Arango.

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Nacional respondió ante su gente y sumó tres puntos que le permitieron escalar posiciones.

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

San Pelayo y Tierralta figuran entre los municipios más golpeados por la emergencia.

James Rodríguez y Tino Asprilla se ponen la camiseta por Córdoba: anuncian apoyo tras fuertes inundaciones

Nacional y Millonarios aseguraron Sudamericana, el verde aún puede ir a Copa Libertadores.

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

Noticias Destacadas