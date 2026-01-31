Mientras Junior gastó 2 millones de dólares en fichajes, esta fue la cifra de Atlético Nacional

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se volvieron a quedar con el trono de los fichajes más caros en la Liga BetPlay. El conjunto tiburón invirtió en su nómina para la Copa Libertadores, mientras que los verdolagas dieron un ‘bombazo’ de última hora con la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango.

El pulso económico le costó 2.3 millones de dólares al Junior de Barranquilla, eso sin contar los jugadores que llegaron libres como Luis Fernando Muriel, Jean Pestaña, Kevin Pérez y Juan David Ríos.

Fuad Char tuvo que sacar la chequera para pagar por el extremo Cristian Barrios, por el delantero Jannenson Sarmiento y también por la renovación de dos titulares: el delantero paraguayo Guillermo Paiva y el defensor central Jermein Peña.

En total las cuentas quedaron así, según datos de Transfermarkt:

Cristian Barrios - 1.1 millones de dólares

Guillermo Paiva (renovación) - 600.000 dólares

Jannenson Sarmiento - 600.000 dólares

Aclarando que los datos financieros sobre la compra de Jermein Peña no salieron a la luz, el gasto en fichajes del Junior de Barranquilla supera los 2 millones de dólares.

Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA

¿Cuánto gastó Atlético Nacional en sus fichajes?

Atlético Nacional aplicó una estrategia similar a la de Junior. Se metió en el mercado de jugadores libres y aseguró la renovación de sus máximas figuras.

Cabe recordar que el conjunto verdolaga tenía pensado pagar varios millones de dólares por la renovación de Alfredo Morelos, pero su fichaje le terminó saliendo gratis por la gestión que hizo el propio futbolista para rescindir su contrato en Santos.

Sumado a la continuidad del búfalo, Nacional sumó a Eduard Bello y Milton Casco en condición de agente libre. Nicolás Rodríguez llegó a préstamo por un año con una opción de compra que se podría ejecutar en el mes de diciembre, si así lo desea la junta directiva.

En ese orden de ideas, el único gasto tangible de Atlético Nacional fue el fichaje de Chicho Arango. El club antioqueño pagará 500.000 dólares por el préstamo y tendrá una opción de compra de 1.5 millones de dólares a finales de este año.

Chicho Arango, nuevo delantero de Atlético Nacional. Foto: ISI Photos via Getty Images

En comparación, Junior de Barranquilla invirtió cuatro veces el gasto de Atlético Nacional si se habla netamente de fichajes o renovaciones.

Lo cierto es que ambos clubes se comprometieron a pagar salarios altos en los que verán el verdadero golpe a sus finanzas, aunque esta inversión le está apostando a pelear por todos los títulos en el fútbol profesional colombiano y hacer un buen papel a nivel internacional.

El común denominador en este mercado de fichajes fue traer jugadores de experiencia y con sentido de pertenencia que puedan aportar un punto más por su afecto hacia los colores, factor que les da una cuota extra de presión.