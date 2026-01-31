Deportes

Mientras Junior gastó 2 millones de dólares en fichajes, esta fue la cifra de Atlético Nacional

El conjunto verdolaga repuntó sobre el final del mercado y cerró con la llegada del Chicho Arango procedente de Real Salt Lake.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

31 de enero de 2026, 9:31 p. m.
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional.
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se volvieron a quedar con el trono de los fichajes más caros en la Liga BetPlay. El conjunto tiburón invirtió en su nómina para la Copa Libertadores, mientras que los verdolagas dieron un ‘bombazo’ de última hora con la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango.

El gesto de Teófilo Gutiérrez que no se vio por TV: enfureció a los hinchas de Millonarios

El pulso económico le costó 2.3 millones de dólares al Junior de Barranquilla, eso sin contar los jugadores que llegaron libres como Luis Fernando Muriel, Jean Pestaña, Kevin Pérez y Juan David Ríos.

Fuad Char tuvo que sacar la chequera para pagar por el extremo Cristian Barrios, por el delantero Jannenson Sarmiento y también por la renovación de dos titulares: el delantero paraguayo Guillermo Paiva y el defensor central Jermein Peña.

En total las cuentas quedaron así, según datos de Transfermarkt:

  • Cristian Barrios - 1.1 millones de dólares
  • Guillermo Paiva (renovación) - 600.000 dólares
  • Jannenson Sarmiento - 600.000 dólares

Aclarando que los datos financieros sobre la compra de Jermein Peña no salieron a la luz, el gasto en fichajes del Junior de Barranquilla supera los 2 millones de dólares.

Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla.
Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA

¿Cuánto gastó Atlético Nacional en sus fichajes?

Atlético Nacional aplicó una estrategia similar a la de Junior. Se metió en el mercado de jugadores libres y aseguró la renovación de sus máximas figuras.

Cabe recordar que el conjunto verdolaga tenía pensado pagar varios millones de dólares por la renovación de Alfredo Morelos, pero su fichaje le terminó saliendo gratis por la gestión que hizo el propio futbolista para rescindir su contrato en Santos.

¿James Rodríguez puede jugar el Mundial 2026 sin tener equipo? Esto dice el reglamento de la FIFA

Sumado a la continuidad del búfalo, Nacional sumó a Eduard Bello y Milton Casco en condición de agente libre. Nicolás Rodríguez llegó a préstamo por un año con una opción de compra que se podría ejecutar en el mes de diciembre, si así lo desea la junta directiva.

En ese orden de ideas, el único gasto tangible de Atlético Nacional fue el fichaje de Chicho Arango. El club antioqueño pagará 500.000 dólares por el préstamo y tendrá una opción de compra de 1.5 millones de dólares a finales de este año.

SAN JOSE, CA - JULY 5: Chicho Arango #9 of San Jose Earthquakes enters the field during a game between New York Red Bulls and San Jose Earthquakes at Pay Pal Park on July 5, 2025 in San Jose, California. (Photo by Lyndsay Radnedge/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Chicho Arango, nuevo delantero de Atlético Nacional. Foto: ISI Photos via Getty Images

En comparación, Junior de Barranquilla invirtió cuatro veces el gasto de Atlético Nacional si se habla netamente de fichajes o renovaciones.

Lo cierto es que ambos clubes se comprometieron a pagar salarios altos en los que verán el verdadero golpe a sus finanzas, aunque esta inversión le está apostando a pelear por todos los títulos en el fútbol profesional colombiano y hacer un buen papel a nivel internacional.

El común denominador en este mercado de fichajes fue traer jugadores de experiencia y con sentido de pertenencia que puedan aportar un punto más por su afecto hacia los colores, factor que les da una cuota extra de presión.

