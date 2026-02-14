Liverpool (U) vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Por el partido correspondiente a la llave 8 de la Copa Libertadores, Liverpool juega ante el Poderoso de la Montaña el martes 17 de febrero. El duelo se disputa desde las 19:30 horas, en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Bruno Arleu de Araujo.
Horario Liverpool (U) e Independiente Medellín, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas