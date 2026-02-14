Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Liverpool (U) vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Liverpool (U) y Independiente Medellín se enfrentan en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. El duelo se jugará el martes 17 de febrero desde las 19:30 horas.

14 de febrero de 2026, 6:51 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por el partido correspondiente a la llave 8 de la Copa Libertadores, Liverpool juega ante el Poderoso de la Montaña el martes 17 de febrero. El duelo se disputa desde las 19:30 horas, en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Bruno Arleu de Araujo.

Horario Liverpool (U) e Independiente Medellín, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

