Liverpool (U) vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Por el partido correspondiente a la llave 8 de la Copa Libertadores, Liverpool juega ante el Poderoso de la Montaña el martes 17 de febrero. El duelo se disputa desde las 19:30 horas, en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Bruno Arleu de Araujo.

Horario Liverpool (U) e Independiente Medellín, según país