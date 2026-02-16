Deportes

Carlos Antonio Vélez opinó sobre la lesión de Falcao en Millonarios: dejó latente duda

“¿Está para seguir?“, esa fue la pregunta que dejó Carlos Antonio Vélez tras la lesión de Falcao en Millonarios.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
16 de febrero de 2026, 4:46 p. m.
Carlos Antonio Vélez reaccionó a la lesión de Falcao con Millonarios.
Carlos Antonio Vélez reaccionó a la lesión de Falcao con Millonarios. Foto: Grande: Colprensa - Catalina Olaya / Pequeña: X - @DeportesRCN

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la lesión de Radamel Falcao García, con Millonarios ante Llaneros, el pasado sábado 14 de febrero. El comunicador opinó de varias cosas, entre esas posiblemente qué hay detrás de lo que le ocurrió al tigre.

Vélez nombró tres puntos importantes que habrían influido en la lesión de Falcao: desgaste, mal estado de las canchas en Colombia, y que Radamel no hizo pretemporada con Millonarios, pues su fichaje fue sorpresivo y casi sobre el cierre.

Millonarios aún no ha emitido un parte médico sobre la lesión de Radamel Falcao García, pero es muy posible que llegue dentro de las próximas horas. Con él, el tiempo de ausencia del tigre en la nómina que dirige el entrenador Fabián Bustos.

Carlos Antonio Vélez sobre la lesión de Falcao: “Yo no sé si esté para seguir”

Carlos Antonio Vélez fue claro, en su espacio de Palabras Mayores, en la mañana de este lunes 16 de febrero de 2026. Dejó ver su duda sobre si Falcao está para seguir o no “en esta aventura”, tomando en cuenta antecedentes y más.

Deportes

Golpe por el liderato en España: tabla de posiciones tras el batacazo de Girona al Barcelona

Estados Unidos

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Deportes

Directivo de Millonarios respondió a las declaraciones de James Rodríguez: dio la otra versión

Deportes

La tremenda patada que recibió Neymar a cuatro meses del Mundial 2026: gritó de dolor

Deportes

No paran las malas noticias en Santa Fe: se confirmó una baja sensible por lesión de ligamento

Deportes

Liverpool vs. Independiente Medellín: canal y hora para ver el debut en Copa Libertadores

Deportes

Mourinho anunció la decisión oficial sobre Richard Ríos, a horas del partido ante Real Madrid

Deportes

Carlos Antonio Vélez dice hasta dónde debe llegar Colombia en el Mundial 2026: “No voy a colgar ninguna mochila”

Deportes

Carlos Antonio Vélez reaccionó al nuevo equipo de James Rodríguez y lanzó su pronóstico

Deportes

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al despido de Hernán Torres en Millonarios y a la nueva derrota contra Pasto

“Está claro que no está en la misma condición. No es lo mismo Falcao hoy que hace 10 años, lógico, ninguno. Ni ustedes ni yo, ninguno”, arrancó afirmando Carlos Antonio.

Y ahí añadió: “Yo no sé si Radamel esté para seguir en esta aventura. Allá él, pero cuando uno lo dice, entonces es porque no lo quiere, porque es enemigo”, ahí, Vélez se refirió a las personas que, por medio de las redes sociales, opinan sobre varios temas, como el fútbol.

“A mi me da mucha pena que estas cosas pasen, pero es absolutamente normal. Falcao, primero, ya hay un desgaste, está enfrentando gente mucho más joven y físicamente más fuerte, las canchas están muy malas y, además, no hizo pretemporada. Ya está, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué más le voy a decir?“, sentenció finalmente.

Así reapareció Falcao García un día después de su lesión: el video retumba en Millonarios

¿Qué dijo el técnico Fabián Bustos sobre la lesión de Radamel Falcao con Millonarios?

“Radamel venía con una carga porque veníamos jugando muy seguido. Por suerte lo de Rodrigo (Contreras) es una pequeña contractura y lo sacamos por precaución porque el equipo estaba bien. Lo de Radamel sí parece un poquito más, lamentablemente perdimos dos hombres en el primer tiempo”, afirmó Bustos en rueda de prensa post juego ante Llaneros, mismo que Millonarios ganó por 2-1.

Falcao García fue reemplazado en el primer tiempo del partido contra Llaneros.
Falcao García fue reemplazado en el primer tiempo del partido contra Llaneros. Foto: Win Sports

“Todos los rivales han tenido más días de descanso que nosotros. No me quejo pero quiero que entiendan que mientras el rival tenga la pelota y no me haga daño... yo quiero ganar“, dijo el técnico embajador para cerrar.

Más de Deportes

Barcelona perdió con Girona y Real Madrid se aleja en el liderato.

Golpe por el liderato en España: tabla de posiciones tras el batacazo de Girona al Barcelona

x

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Ariel Michaloutsos se refirió al fichaje fallido de James Rodríguez a Millonarios.

Directivo de Millonarios respondió a las declaraciones de James Rodríguez: dio la otra versión

Neymar recibió una fuerte entrada durante su regreso a las canchas con Santos.

La tremenda patada que recibió Neymar a cuatro meses del Mundial 2026: gritó de dolor

Bogotá. Febrero 07 de 2026. Fortaleza CEIF enfrenta a Independiente Santa Fe , por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 9, en el Estadio Metropolitano de Techo. (Colprensa - Catalina Olaya).

No paran las malas noticias en Santa Fe: se confirmó una baja sensible por lesión de ligamento

Independiente Medellín arranca su camino en la Copa Libertadores 2026.

Liverpool vs. Independiente Medellín: canal y hora para ver el debut en Copa Libertadores

Richard Ríos estará entre los convocados para el partido de Benfica vs. Real Madrid.

Mourinho anunció la decisión oficial sobre Richard Ríos, a horas del partido ante Real Madrid

Radamel Falcao Garcia no pudo contener las lágrimas en la celebración de su cumpleaños.

Así reapareció Falcao García un día después de su lesión: el video retumba en Millonarios

Alfredo Morelos atendió a la prensa en el Estadio Palmaseca

El sablazo de Alfredo Morelos tras la derrota de Atlético Nacional contra Cali: “Aquí nadie llora”

Noticias Destacadas