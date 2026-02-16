Carlos Antonio Vélez opinó sobre la lesión de Falcao en Millonarios: dejó latente duda

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la lesión de Radamel Falcao García, con Millonarios ante Llaneros, el pasado sábado 14 de febrero. El comunicador opinó de varias cosas, entre esas posiblemente qué hay detrás de lo que le ocurrió al tigre.

Vélez nombró tres puntos importantes que habrían influido en la lesión de Falcao: desgaste, mal estado de las canchas en Colombia, y que Radamel no hizo pretemporada con Millonarios, pues su fichaje fue sorpresivo y casi sobre el cierre.

Millonarios aún no ha emitido un parte médico sobre la lesión de Radamel Falcao García, pero es muy posible que llegue dentro de las próximas horas. Con él, el tiempo de ausencia del tigre en la nómina que dirige el entrenador Fabián Bustos.

Carlos Antonio Vélez sobre la lesión de Falcao: “Yo no sé si esté para seguir”

Carlos Antonio Vélez fue claro, en su espacio de Palabras Mayores, en la mañana de este lunes 16 de febrero de 2026. Dejó ver su duda sobre si Falcao está para seguir o no “en esta aventura”, tomando en cuenta antecedentes y más.

“Está claro que no está en la misma condición. No es lo mismo Falcao hoy que hace 10 años, lógico, ninguno. Ni ustedes ni yo, ninguno”, arrancó afirmando Carlos Antonio.

Y ahí añadió: “Yo no sé si Radamel esté para seguir en esta aventura. Allá él, pero cuando uno lo dice, entonces es porque no lo quiere, porque es enemigo”, ahí, Vélez se refirió a las personas que, por medio de las redes sociales, opinan sobre varios temas, como el fútbol.

“A mi me da mucha pena que estas cosas pasen, pero es absolutamente normal. Falcao, primero, ya hay un desgaste, está enfrentando gente mucho más joven y físicamente más fuerte, las canchas están muy malas y, además, no hizo pretemporada. Ya está, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué más le voy a decir?“, sentenció finalmente.

Ⓜ️ "Yo no sé si Radamel Falcao está para seguir en esta aventura. No es el mismo de hace 10 años" @velezfutbol en Palabras Mayores. pic.twitter.com/lCKFc5XIBn — Deportes RCN (@DeportesRCN) February 16, 2026

“Radamel venía con una carga porque veníamos jugando muy seguido. Por suerte lo de Rodrigo (Contreras) es una pequeña contractura y lo sacamos por precaución porque el equipo estaba bien. Lo de Radamel sí parece un poquito más, lamentablemente perdimos dos hombres en el primer tiempo”, afirmó Bustos en rueda de prensa post juego ante Llaneros, mismo que Millonarios ganó por 2-1.

Falcao García fue reemplazado en el primer tiempo del partido contra Llaneros. Foto: Win Sports

“Todos los rivales han tenido más días de descanso que nosotros. No me quejo pero quiero que entiendan que mientras el rival tenga la pelota y no me haga daño... yo quiero ganar“, dijo el técnico embajador para cerrar.