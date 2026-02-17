Deportes

Suspenden partido entre Jaguares e Independiente Santa Fe por tormenta eléctrica

El árbitro del compromiso tomó la decisión por la seguridad de los jugadores.

17 de febrero de 2026, 7:00 p. m.
En los primeros minutos del compromiso entre Jaguares e Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay, este debió suspenderse por una tormenta eléctrica que se desarrolló en las cercanías del estadio Jaraguay.

Una vez el juez central del compromiso comprobó la caída de rayos en la zona aledaña al complejo deportivo, tomó la decisión de suspender las acciones y enviar a los jugadores a los camerinos.

Los jugadores de los dos equipos han esperado las revisiones realizadas por el juez central del compromiso, el cual indicó que, por las fuertes precipitaciones, se daría un tiempo prudente para proteger, en primer caso, la integridad de los jugadores y el espectáculo para los fanáticos que siguen el compromiso tanto en el estadio como por el canal oficial del torneo.

En medio de la transmisión del encuentro, se ha señalado que Independiente Santa Fe tiene su viaje de regreso mañana sobre las primeras horas del día, por lo cual el afán del club bogotano pasa por poder cumplir con el itinerario de viaje.

Para la toma de decisiones del futuro del encuentro, los representantes de cada una de las escuadras deberán aceptar de manera unánime para que la Dimayor defina el nuevo horario o el desarrollo del mismo bajo las mejores condiciones para cada una d las escuadras.

BOGOTA - COLOMBIA, 27-10-2021: Independiente Santa Fe y Jaguares de Cordoba F. C., en partido de la fecha 16 por la Liga BetPlay DIMAYOR II 2021 en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogota. / Independiente Santa Fe and Jaguares de Cordoba F. C. in a match of the 16th date for the BetPlay DIMAYOR II 2021 League at the Nemesio Camacho El Campin Stadium in Bogota city. / Photo: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff.
El conjunto cardenal busca retomar el buen rumbo en el torneo local. Foto: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff

En el presente torneo se ha suspendido de manera parcial el compromiso entre Millonarios y Medellín, por las fuertes lluvias; el mismo vio su reanudación el día posterior del evento climatológico.

Próximos encuentros de los dos equipos

A la espera de la resolución del futuro del encuentro, Jaguares jugará contra América de Cali el 22 de febrero en condición de visitante. Hay que recordar que la escuadra felina buscará mantener la categoría al regresar hace algunos meses con el título de mejor equipo del Torneo BetPlay.

Por su parte, Santa Fe recibirá a Junior en el estadio El Campín. Hay que recordar que el elenco bogotano tendrá acción a mitad de semana cuando reciba al Atlético Nacional por juego reprogramado por el estado de la grama del coloso de la 57.

Para dicho compromiso se contará con la presencia de las dos hinchadas en la búsqueda de que los fanáticos de las escuadras puedan disfrutar del compromiso de manera pacífica.

