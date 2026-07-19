Video muestra a niños jugando justo al lado de una volqueta cargada con explosivos en Arauca: ELN estaría detrás de todo

Un impresionante video muestra el momento en el que varios niños jugaban alrededor de una volqueta que estaba cargada con explosivos. El hecho se presentó al frente de un colegio indígena en Betoyes, zona rural del municipio de Tame, en el departamento de Arauca.

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Las imágenes fueron dadas a conocer por Caracol Radio y dejan en evidencia el peligro al que se enfrentan niños, adolescentes, jóvenes y civiles en general que viven en esta zona del país marcada por la violencia.

De acuerdo con el registro audiovisual, el vehículo fue ubicado sobre una vía, justo al frente de la institución educativa, por lo que es una zona en la que pasan muchos estudiantes y toda la comunidad.

En medio de su inocencia, son por lo menos 9 niños los que pasan corriendo y jugando justo por los lados de la volqueta que, al parecer, fue puesta en este punto por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Afortunadamente, los artefactos explosivos que estaban en su interior no se detonaron, pues de lo contrario se habría registrado una gran tragedia en este punto de Arauca.

Poco después de esto, soldados del Grupo Marte de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, que son expertos en explosivos, llegaron hasta la zona, verificaron el vehículo y confirmaron que este estaba lleno de cilindros bomba.

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Ante la emergencia, las autoridades acordonaron la zona y se adelantó el procedimiento para neutralizar los explosivos. El Ejército confirmó que los mismos fueron desactivados y no se registró ninguna persona herida.

Al parecer, de acuerdo con Caracol Radio, el ELN había utilizado esta misma volqueta poco antes para llevar a cabo un atentado contra la estación de Policía de este municipio, un hecho que se consumó y que dejó sin vida a dos uniformados y un civil.

Todo se presentó justó al frente de la institución educativa. Foto: Caracol Radio

Por el momento, se desconoce el motivo por el que el grupo armado ilegal abandonó la volqueta en este punto y cuál era su objetivo, por lo que las autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer el caso en su totalidad.