A sacar el paraguas: Ideam emite pronóstico para los próximos días y estas son las zonas donde más lloverá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico de tiempo para los próximos días, con lluvias previstas en diferentes sectores del territorio nacional.

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El reporte incluye las condiciones esperadas para la noche de este domingo 4 de octubre y las jornadas del lunes 5 y martes 6 de octubre.

Para las últimas horas del domingo, el panorama es variable. De acuerdo con el informe más reciente del organismo, en buena parte del país predominan condiciones secas, con cielo entre despejado y parcialmente cubierto.

Sin embargo, se mantiene una probabilidad importante de lluvias en varias zonas, especialmente durante la noche.

Las lluvias estarán presentes en diversas regiones. Foto: Getty Images

¿Dónde llueve esta noche?

El Ideam pronosticó lluvias con acumulados entre medios y altos, acompañadas en algunos casos de tormentas eléctricas, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en sectores de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el caso de Cundinamarca, el instituto señala particularmente al centro y occidente del departamento entre las zonas con posibilidad de precipitaciones durante la noche. Esto incluye el entorno de Bogotá y municipios de la región, aunque el informe no establece que toda la capital vaya a registrar lluvias de manera simultánea.

También se esperan lloviznas en sectores de La Guajira, Norte de Santander, Huila, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, Vichada, Guaviare y Guainía. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se previó cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas, principalmente en la zona marítima.

El panorama para lunes y martes

El boletín de pronóstico nacional del Ideam también contempla las condiciones meteorológicas para el 5 y 6 de octubre. Los mapas publicados por el instituto muestran presencia de precipitaciones en distintas zonas del territorio durante las jornadas de la tarde y la noche de los días 5 y 6.

Para el lunes 5 de octubre, los mapas muestran lluvias distribuidas principalmente sobre buena parte de las regiones Andina y Pacífica, además de sectores de la Amazonía, Orinoquía y Caribe. Las mayores concentraciones aparecen en sectores de la cordillera y el occidente del país.

El Ideam pronostica lluvias en varias regiones del país Foto: Composición Semana/ Getty Images

El martes 6 de octubre, el pronóstico mantiene un escenario de precipitaciones en amplios sectores del país, con especial presencia sobre la región andina y el occidente colombiano. Los mapas del Ideam muestran lluvias tanto durante la tarde como en la noche.

Ideam también mantiene varias alertas

El reporte actualizado este domingo señala una probabilidad moderada de crecientes súbitas o niveles altos en numerosas cuencas del país y una probabilidad moderada de deslizamientos en municipios de departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Cauca, Chocó, Meta, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.

El Ideam también reportó alertas altas por crecientes súbitas y niveles altos en sectores de las cuencas del Atrato-Darién, Caribe-Litoral, Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge, Bajo Magdalena, Mira, Patía y Tapaje-Dagua, entre otras.

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En cuanto a los deslizamientos, el instituto advierte que las precipitaciones de los últimos días han generado saturación de humedad en los suelos, condición que favorece diferentes niveles de amenaza en zonas de ladera y alta pendiente. Cundinamarca aparece entre los departamentos con municipios bajo algún nivel de alerta.

Así estuvo la lluvia en las últimas horas

El informe de este domingo también señala que durante el 3 de octubre hubo una disminución aproximada del 79,9 % en los volúmenes de precipitación a nivel nacional frente al día anterior. Las lluvias más intensas se concentraron en sectores de Casanare, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, Norte de Santander, Tolima y Vichada.

El mayor acumulado de lluvia en 24 horas fue registrado en Dibulla, La Guajira, con 78 milímetros, mientras que también se reportaron valores importantes en Arboletes, Montería, Santa Marta y San Benito Abad.