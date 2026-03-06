SEMANA: ¿Cómo se configura el apoyo que usted le está dando a la representante Carolina Arbeláez de cara a las elecciones al Congreso y cuál es la bandera en materia de regulación del consumo de drogas en parques?

Rodrigo Lara (R.L).: Los parques están invadidos de droga, de crimen, de jíbaros y no he visto la verdad ninguna acción seria por parte del alcalde Carlos Fernando Galán para erradicar esa droga. Algunos alcaldes sí lo han hecho. Yo me pregunto por qué el alcalde Galán no lo ha hecho. Por eso necesitamos que una persona como Carolina Arbeláez, que tiene seriedad, determinación, carácter y fuerza, llegue a la Cámara de Representantes para hacer ese control político a la Alcaldía de Bogotá y exija que se erradique la droga de los parques. Yo saqué la ley en el año 2019 y es una ley explícita, es una ley clara. Se prohíbe el porte y consumo de drogas en los parques. Por eso no entendemos por qué la Alcaldía de Bogotá no ha hecho absolutamente nada en ese propósito.

Rodrigo Lara y Carolina Arbeláez Rodrigo Lara y Carolina Arbeláez Foto: Semana

SEMANA: Usted fue también contendor político del alcalde Galán y este tema se debatió mucho durante la campaña. ¿Qué cree que ha pasado o por qué no se ha aplicado la ley, pese a que incluso, el Concejo de Bogotá ha venido presionando?

R.L.: Esa es una muy buena pregunta. Eso es lo que se preguntan millones de bogotanos todos los días. ¿Qué está pasando en la Alcaldía? ¿Por qué no hay decisión para combatir el crimen? ¿Por qué no hay decisión para erradicar a los criminales que están pululando por las calles? ¿Por qué no hay determinación para sacar la droga de los parques si le dimos desde el 2019 una herramienta clara al alcalde Galán para que saque y prohíba el porte y consumo de drogas en los parques? Por eso mi llamado es muy claro: necesitamos gente muy seria en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes por Bogotá, que tenga carácter. Yo creo que Carolina Arbeláez lo ha demostrado en estos cuatro años de control político implacable al Gobierno, para que haga lo mismo con la Alcaldía de Bogotá y se prohíba de esa manera el porte y consumo de drogas en parques.

Candidato a la alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara, ejerce su derecho al voto Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: Una vez aplicada esa ley y regulado el consumo en parques, también hay un trabajo de fondo qué hacer en términos de prevención ¿qué debería hacerse frente a ese aspecto?

R.L.: Necesitamos atender a los consumidores. La mayoría de ellos son personas que sufren de una adicción y les queda muy difícil salir de eso. Otros lo hacen por consumo recreativo. En lo que a mí concierne es proteger a las familias, proteger a los parques. Mire, el parque es el único lugar que tienen millones de bogotanos para poder pasar un rato el domingo en familia, para poder divertirse, para poder compartir con sus hijos. Las mamás salen por la mañana a trabajar, sus hijos van a media jornada escolar, salen y quedan con la tarde libre. ¿A dónde van? Al parque.

Mientras ellas están trabajando, dos o tres horas en bus, tienen el corazón en la mano porque saben que ese parque donde están sus hijos está lleno de droga y no hay autoridad que vaya y saque al jíbaro y prohíba ese porte, prohíba ese consumo. Lo que nosotros queremos es que esa ley se aplique y se aplique con severidad. Ese es el llamado que le hacemos al alcalde. Y en sentido práctico, ya que tenemos elecciones este domingo, es que la gente vote por una representante que va a hacer cumplir esa ley: Carolina Arbeláez.

En lo que va de 2025, se han incautado 9.730 gramos de drogas sintéticas y se han desmantelado dos cocinas clandestinas en Bogotá. Los ‘puntos’ de tusi se venden entre 80.000 y 100.000 pesos. Foto: Policia Nac.

SEMANA: Hay un debate sobre libertades individuales. La Corte Constitucional ha señalado que la dosis mínima es un derecho. ¿Cómo equilibrar ese derecho con la seguridad en los parques?

R.L.: Yo no me meto con las libertades de las personas. Yo respeto ese núcleo que ha definido con tanta claridad la Corte Constitucional. Efectivamente, la dosis mínima hace parte o es un derecho que tienen las personas. Pero por Dios, que no lo ejerzan en un parque, que no estén metiendo droga en un parque, que no estén vendiendo droga en un parque con el cuento de que la dosis mínima le permite al jíbaro portar en el bolsillo esa dosis mínima y venderla.

Si quieren consumir droga, que vayan a su casa y se encierren en cuatro paredes, pero en los parques no, porque los parques están llenos de niños y los niños no tienen por qué presenciar el consumo de drogas ni dejarse arrastrar por los jíbaros para que consuman. Bajo ninguna circunstancia. Los límites de tu derecho llegan hasta donde empieza el derecho de los demás, y el derecho de las familias y los niños es que haya parques sin drogas. La ley prohíbe la droga en los parques: fuera la droga y erradicar la droga en los parques.