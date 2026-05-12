No paran los casos de los altos funcionarios del sector público que tienen registros en sus hojas de vida como graduados de la Fundación San José y cuyos títulos serían falsos, tal como ocurrió con el caso de Juliana Guerrero, la mujer cercana al presidente Gustavo Petro que en el pasado fue postulada para el cargo de viceministra.

En esta ocasión el escándalo llega a la Alcaldía de Arauca, donde un funcionario cercano al alcalde Juan Alfredo Qüenza reportó tener títulos obtenidos en esa institución, pese a que su nombre no aparece en la base de datos del Icfes en la que reposan los datos de quienes presentaron el examen de Estado necesario para graduarse.

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Se trata de Carlos Alberto Mendoza Siachoque, quien ejerce como jefe de comunicaciones de esa Alcaldía y quien en la hoja de vida que diligenció ante el Sigep aseguró tener tres títulos de educación superior. En ese documento afirma ser técnico en análisis de sistemas e información, tecnólogo en medios publicitarios y profesional en publicidad.

Mendoza presentó un diploma que acreditaría su grado como tecnólogo de producción de medios publicitarios de la Fundación San José, título que habría obtenido en diciembre de 2024, así como un acta de grado de esa institución. Asimismo, en su perfil se detalla que se habría graduado como profesional en publicidad de ese centro educativo.

Incluso, en el repertorio de diplomas que adjuntó hay uno que certificaría que en 2023 habría estado cursando el pregrado en Publicidad y otro que para esa misma fecha documentó que estaría inscrito en el programa de tecnología. Aunque tiene certificados, no cumplió los requisitos que exige el Estado para tener un título profesional.

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“Yo como tal, en la entidad donde trabajo, no me posesioné con ningún título, no lo tenía cuando me iba a posesionar. Me posesioné después gracias a una ley que cobija a los periodistas. Yo no aporté el título para pedir salario”, expresó Mendoza.

SEMANA tuvo acceso a un documento del Icfes en el que se constata que el funcionario no aparece registrado como uno de los ciudadanos que presentó ese examen y, por el contrario, solo reporta dos preinscripciones al examen de Estado. Ese es el mismo patrón que se ha identificado en los casos de títulos falsos de la San José presentados por funcionarios públicos que ha denunciado la congresista Jennifer Pedraza.

La primera preinscripción de Mendoza se efectuó en marzo de 2023 y expiró por falta de pago, mientras que la segunda corresponde a mayo de ese mismo año y aparece como una inscripción sin finalizar.

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Mendoza respondió a estos señalamientos reconociendo obtuvo su título después de posesionarse en el cargo, aunque afirmó sentirse “engañado” por la institución a la que le entregó su educación superior.

“Mi grado fue con ceremonia. La universidad me mintió todo el tiempo. Cuando fui a graduarme le expresé a la universidad, al secretario Carlos Gutiérrez, que no tenía las pruebas Ecaes y me respondió que no había ningún problema, que podía graduarme sin eso y luego él me las agendaba en el año 2025 (...) Accedí al grado porque ellos son los que deben agendarle las pruebas a uno y no lo hicieron″, afirmó el funcionario de la Alcaldía de Arauca.

Meses atrás, la representante Pedraza y otros congresistas destaparon las irregularidades que envuelven a esa institución de educación superior en la que un número indeterminado de funcionarios públicos habría documentado sus títulos profesionales.