El presidente Gustavo Petro cuestionó nuevamente al magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, del Consejo de Estado, por la decisión de frenar el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones, que pretendía el Gobierno, sin pasar por el Congreso.

Fuerte respuesta del Gobierno Petro a la fiscal Luz Adriana Camargo por frenar suspensión de órdenes de captura al Clan del Golfo

“El magistrado, y sus amigos, que dice que no se puede trasladar el ahorro de los pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones, está cometiendo un delito y he ordenado su denuncia como me corresponde por ley”, afirmó el mandatario desde un evento en Popayán.

El mandatario también la emprendió contra el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, por haber respaldado la decisión del Consejo de Estado. Lo llamó “ladrón” y pidió que sea denunciado penalmente también, al igual que el magistrado.

El presidente aclaró que sus críticas son hacia el magistrado y no la institución. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera

El presidente también lanzó indirectas contra la fiscal, Luz Adriana Camargo, por frenar la suspensión de las órdenes de captura a miembros del Clan del Golfo, con quienes el Gobierno se encuentra negociando en el marco de la paz total.

“El presidente las ordena, no la fiscal. Y aquí se respeta la Constitución, sino el pueblo la hace respetar”, aseguró Petro. Agregó que ningún funcionario puede desobedecer al presidente en temas relacionados a la paz.

Asimismo, dijo que estas negociaciones se harían con veeduría internacional: “Están tratando de convertir los procesos de paz que legítimamente y, ante veeduría internacional, para que no digan que estamos pactando con bandidos delitos: siempre toda reunión se hace bajo la mirada internacional de estas organizaciones, incluida la Iglesia católica y miembros de la oposición”(sic).

El mandatario dijo que al dar estas declaraciones y críticas a otras instituciones, no se estaría saltando la Constitución.

Petro arremetió contra la fiscal Luz Adriana Camargo. Foto: Catalina Olaya / Colprensa

El presidente volvió a arremeter en contra de Ecuador por las diferencias que ha tenido con el presidente Daniel Noboa. “Ecuador se ha convertido en el mayor exportador de cocaína del mundo”, dijo. Y volvió a insistir en que detrás de esos hechos estaría la Junta del Narcotráfico.

Petro habló de los cultivos de uso ilícito y dijo que insistirá en los programas de sustitución de cultivos en vez de fumigaciones. “Otra vez tenemos que levantar las banderas de la paz, podemos demostrarlo con éxito. Le dije al Gobierno de Estados Unidos que eso se mira por satélite y se certifica por autoridad diferente a Colombia”, afirmó.

El presidente volvió a arremeter contra el expresidente Iván Duque y su gestión sobre la erradicación de los cultivos ilícitos.

El mandatario se refirió a los explosivos que han sido detonados recientemente, especialmente, en el sur del país, dijo que vienen de Chile y Ecuador, y que eso estaría demostrado, por lo que se refirió a “países gobernados por extremas derechas”.

Sobre el tema de la salud, Petro negó que haya una crisis. El mandatario anunció que ante la negativa de la reforma en el Congreso, actuará de otra manera, similar a las pensiones.