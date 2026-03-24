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Trump relaja sanciones a Venezuela y abre la puerta a reactivar la embajada de Estados Unidos en ese país

La noticia se da en medio del anuncio del viaje de una delegación venezolana a territorio estadounidense.

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Redacción Mundo
24 de marzo de 2026, 8:15 p. m.
Donald Trump y Delcy Rodríguez
Donald Trump y Delcy Rodríguez Foto: Montaje SEMANA | getty images

El gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos anunció este martes que autoriza las transacciones económicas para facilitar la reapertura y funcionamiento de la embajada venezolana, así como de las misiones permanentes del país sudamericano ante organismos internacionales en su territorio.

La licencia número 53 del Departamento del Tesoro permite “los bienes y servicios para el funcionamiento de las misiones, o para el uso personal de los empleados de la misión en Estados Unidos”, explicó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros en un comunicado dado a conocer en la tarde de este martes.

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A pesar del dicho alivio de sanciones, esas transacciones no pueden ser utilizadas, sin embargo, para la compra, venta o financiamiento de propiedades inmobiliarias, según precisa el texto publicado por las autoridades estadounidenses en medio del restablecimiento de relaciones entre Washington y Caracas.

Delcy Rodríguez Presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodríguez estaría en Estados Unidos esta semana durante un foro. Foto: Getty Images

Venezuela estuvo sometida durante años a diferentes tipos de sanciones económicas, a medida que el gobierno chavista endurecía la represión interna y desafiaba la presión diplomática de Estados Unidos, además de los sonados fraudes electorales a favor del dictador Nicolás Maduro y su séquito, donde se encontraba la misma Delcy Rodríguez.

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Las sanciones más significativas eran en el sector petrolero y financiero, y fueron las primeras que empezó a levantar Washington con el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Maduro es juzgado en Nueva York por narcotráfico.

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Estados Unidos y Venezuela acordaron el 5 de marzo restablecer sus relaciones diplomáticas, tras una ruptura de siete años. La legación estadounidense opera en su embajada en Caracas y el 14 de marzo izó su bandera. No obstante, la embajada en Bogotá gestiona de momento los asuntos corrientes y ofrece servicios consulares a los venezolanos.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el martes que una “delegación de diplomáticos” de Venezuela partirá esta semana a Washington en el marco de esta “nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático político” con Estados Unidos.

Rodríguez gobierna de forma interina bajo fuertes presiones del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

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La mandataria reformó la ley de hidrocarburos para abrir el sector petrolero a las multinacionales, al tiempo que prepara cambios a la de minería. Además, promulgó una histórica amnistía a presos políticos y emprende cambios en su gobierno y el alto mando militar, pilar del chavismo.

Con información de AFP.