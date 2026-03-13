La presidenta interina Delcy Rodríguez pidió al mandatario estadounidense, Donald Trump, poner fin a las sanciones contra Venezuela durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel.

Rodríguez tenía previsto reunirse este viernes con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, pero la cita fue suspendida de común acuerdo por motivos de seguridad.

Delcy Rodríguez canceló su visita a Colombia para reunirse con Gustavo Petro

En su lugar llegó a Caracas una misión de alto nivel para reunirse con un equipo encabezado por Rodríguez, que gobierna tras la caída y captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero.

Tras el cambio abrupto de gobierno, Washington reactivó el trato diplomático y comercial con Caracas.

Rodríguez aprovechó la reunión para abogar por el fin de las sanciones, que Trump ha relajado para favorecer a las petroleras estadounidenses principalmente.

Presidenta (E) Delcy Rodríguez, pide el fin de las sanciones y aviva el espíritu Bolivariano, en pro de la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe

👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/QDuoJZmylZ — Indira Urbaneja (@INDIURBANEJA) March 14, 2026

“Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos”, resaltó.

Más temprano, Estados Unidos flexibilizó todavía más sus medidas contra Venezuela, con el propósito de elevar la producción de fertilizantes frente a la escasez de petróleo por la guerra en Oriente Medio.

En ese sentido, autorizó tres nuevas licencias que incluyen todas las actividades relacionadas con el aumento de “productos petroquímicos”, entre ellos los productos y precursores de fertilizantes.

Delcy Rodríguez autorizó la alianza con Repsol. Foto: Getty Images

La reunión de este viernes fue encabezada por los cancilleres de Venezuela, Yván Gil, y de Colombia, Rosa Villavicencio. Las partes tenían en agenda discutir sobre cooperación en seguridad y energía.

“Han surgido importantes acuerdos, considerables rutas de trabajo que vamos a acelerar en las próximas semanas”, dijo Gil al cierre del encuentro sin entrar en detalles.

Delcy Rodríguez reaccionó tras reconocimiento del Gobierno de Trump y sorprendió con su respuesta

El comercio bilateral ha sido asimismo uno de los temas tratados, sobre el que se han evaluado proyectos para potenciar el intercambio comercial y el flujo turístico durante este año. Los cancilleres prevén reunirse nuevamente el 23 de marzo.

La industria energética venezolana está restringida por un embargo de Estados Unidos desde 2019, pero en las últimas semanas el Tesoro emitió licencias a las multinacionales Shell, Maurel&Prom, Repsol, Eni, BP y Chevron para operar en Venezuela.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), se reúne con la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio (centro), y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez (izquierda), en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 13 de marzo de 2026. Foto: AFP

En paralelo, los secretarios estadounidenses de Interior, Doug Burgum, y de Energía, Chris Wright, han visitado Venezuela para impulsar la reapertura energética del país.

El Parlamento trabaja además en la aprobación de una nueva ley de minas afín a capitales privados.