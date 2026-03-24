Delcy Rodríguez viajaría a Estados Unidos por primera vez como presidenta de Venezuela. Esto se conoce al respecto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajará este miércoles a Miami para participar en la cumbre FII Priority, un foro de inversión global organizado por el Future Investment Initiative Institute que se celebra entre el 25 y el 27 de marzo en el Hotel Faena de Miami Beach. Su asistencia fue confirmada por el corresponsal en Washington del canal Al Arabiya, Joseph Haboush, y por la agenda oficial del evento, que la ubica en el bloque matutino del primer día.

Según el cronograma oficial, Rodríguez participará en un panel denominado “El nuevo orden de América Latina” entre las 10:25 y las 10:40 de la mañana del miércoles, en un conversatorio moderado por Richard Attias, presidente del comité ejecutivo del FII Institute.

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La sesión hace parte de un bloque especial dedicado al nuevo orden latinoamericano con el que empieza la cuarta edición de la cumbre, que este año convoca a más de 1.500 delegados de Estados Unidos, América Latina, Medio Oriente, Europa, África y Asia.

Delcy Rodríguez estaría en Estados Unidos esta semana durante un foro. Foto: Getty Images

La cumbre, que se desarrolla bajo el lema “Capital en Movimiento”, busca conectar a líderes de Estado, inversores globales y responsables de políticas públicas para explorar cómo el capital, la tecnología y las políticas pueden impulsar el crecimiento en el continente.

Entre los participantes confirmados figuran el enviado especial de Trump, Steven Witkoff, el exsecretario del Tesoro Steven Mnuchin, Donald Trump Jr. y altos funcionarios del gobierno de Arabia Saudita.

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La presencia de Rodríguez se produce en un momento en que Venezuela y Estados Unidos aceleran su proceso de acercamiento bilateral, donde las relaciones diplomáticas fueron restablecidas el 5 de marzo; Trump reconoció formalmente a su gobierno el 7 de marzo durante la cumbre Escudo de las Américas en Doral, y este martes Rodríguez anunció que una delegación diplomática venezolana viajaría esta semana a Washington para iniciar una nueva etapa de diálogos formales entre ambos gobiernos.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

El viaje también responde a una agenda económica concreta. En un encuentro con inversionistas celebrado este martes en Caracas, Rodríguez subrayó la necesidad de transitar del modelo actual de licencias temporales, como las otorgadas a Chevron, hacia un sistema de seguridad jurídica permanente que brinde certidumbre a las inversiones a largo plazo, y destacó que Venezuela posee reservas de oro, bauxita y diamantes que representan oportunidades para el sector privado internacional.

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La visita de Rodríguez a Florida, estado con la mayor concentración de venezolanos y cubanoamericanos de Estados Unidos y bastión electoral de Trump, tiene además una carga simbólica al ser la primera vez que un jefe de Estado venezolano pisa suelo estadounidense en condición distinta a la de detenido desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.